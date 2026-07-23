Адейеми на “Камп Ноу”: Можем да се сработим отлично с Ямал

Новият нападател на Барселона Карим Адейеми сподели впечатленията си от трансфера, който беше финализиран днес. Той идва от Борусия (Дортмунд) срещу 22+7 млн. евро. 24-годишният футболист даде първото си интервю пред медиите в Испания. Ето какво заяви той по редица теми:

Очакванията

Много високи. Смятам, че идвам в най-добрия и най-големия клуб в света. За мен е чест. Надявам се да покажа на всички, че съм тук, за да помогна.

Ханзи Флик

Той е основната причина да бъда тук. Говорихме много. Той ми има доверие. Каза ми какво очаква от мен, а аз идвам с желанието да помогна на отбора да постигне целите си. Още в началото проведохме дълъг разговор, но не го попитах на каква позиция смята да ме използва. Най-важното за мен е доверието, което ми гласува. Той ми каза, че това е огромна крачка, че това е най-големият клуб в света, и ме попита дали съм готов. Отговорих му, че съм. И съм готов да дам най-доброто от себе си.

Шампионската лига

Мисля, че Шампионската лига е много важна, но в този клуб всеки двубой е важен. Бих искал да спечеля всички възможни трофеи, а Шампионската лига е най-престижният от тях. Ще направя всичко възможно, за да помогна да я спечелим.

Предпочитана позиция

Лично аз съм играл и се чувствам комфортно на всяка позиция в атака. Единственото ми желание е да помогна на отбора.

Обаждането от Барселона и идолите

Когато разбрах, не можех да повярвам. Миналият ми сезон не беше най-добрият и съм изключително благодарен. Флик беше ключова фигура. Той ми каза: „Искам да дойдеш, но трябва да дадеш всичко от себе си.“ Именно това възнамерявам да направя. Моите идоли? Очевидно Меси. Много харесвах и Роналдиньо…“

Ламин Ямал

Не го познавам лично, но действията му на терена говорят сами за себе си. Той е невероятен футболист. Смятам, че можем да се разбираме отлично. Аз съм играчът, който атакува от дълбочина и се възползва от подаванията му. Надявам се да изградим много добро взаимодействие, както и с останалите.

Много млади футболисти в отбора

Първо трябва да науча испански, но няма да имам проблем, защото езиците ми се отдават. Те са страхотни футболисти. Надявам се бързо да се сработя с тях. Сигурен съм, че ще се получи нещо хубаво и скоро ще намерим общ език на терена. Флик ми обясни, че тук всички са като семейство, много сплотени, и това ще помогне. Впечатляващо е, че Барселона има толкова много играчи в националния отбор, който спечели Световното първенство. Това със сигурност ще ги мотивира да печелят още трофеи.

Промяната в живота

За мен е чест да бъда тук. Това е огромна крачка напред, защото това е най-добрият клуб в света. Вярно е, че това е нов град за мен, но целта ми е футболът и да помогна на отбора.“

🎥 - Adeyemi inside the club offices. pic.twitter.com/spbgYCCB7o — Barça Buzz (@Barca_Buzz) July 23, 2026

Защо Барселона е най-добрият клуб в света?

Защото е исторически клуб. Още от дете го свързвам с невероятни футболисти. Освен това има специална връзка с Каталуния и каталунците. Откакто пристигнах, вече ми обясниха, че Каталуния не е същото като останалата част от Испания.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google