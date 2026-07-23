Разногласия между ФИФА и консултативен орган относно потенциални нередности със залози на Мондиала

Международен консултативен орган е подал седем сигнала, свързани с възможна манипулация на мачове, въз основа на потенциални нередности при залагания, установени по време на Световното първенство. Констатациите на „Групата от Копенхаген“ — независима международна мрежа, посветена на разкриването, санкционирането и предотвратяването на манипулации в спортни състезания — са резултат от нейната операция за наблюдение на интегритета по време на всичките 104 срещи от турнира.

Пълният доклад все още не е публикуван, но резюме на заключенията му беше разпространено от Съвета на Европа. Според източници, запознати с доклада, които са говорили анонимно, тъй като не са упълномощени да го правят публично, сред сигналите за потенциални нередности по време на двубоите са:

Необичайни пазарни движения на борсата за залози „Полимаркет“; Необичайни промени в коефициентите; Слухове в социалните мрежи; Информация от източници.

Според източниците в доклада се описва как на 2 юли „Полимаркет“ е отворил пазар с въпроса: „Ще играе ли Фоларин Балогун срещу Белгия?“. Това се случва в същия ден, в който американският нападател получава червен картон срещу Босна и Херцеговина в елиминационната фаза.

Дисциплинарната комисия на ФИФА потвърждава, че Балогун ще бъде на разположение за игра, след като наказанието му е отменено, едва на 5 юли. Източниците твърдят, че в доклада на „Групата от Копенхаген“ се посочва, че не са били отваряни подобни пазари за нито един от останалите 14 играчи, получили червен картон по време на турнира, като никой от тях не е получил отмяна на наказанието си.

„Групата от Копенхаген“, която действа съгласно Конвенцията от Маколен на Съвета на Европа — многостранен договор, целящ да се бори с уреждането на мачове чрез промени в международното право — заяви, че е изпратила официално искане за писмено обяснение до ФИФА относно случая с Балогун. „Дъ Атлетик“ се е обърнал към ФИФА и „Полимаркет“ за коментар по констатациите на групата.

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Кристиан Калб, експерт в хазартната индустрия, който е работил с няколко правителства по регулаторни въпроси, свързани със залаганията, и преди е сътрудничил на „Групата от Копенхаген“, но не е участвал в този доклад, коментира пред „Дъ Атлетик“, че сигнализираните нередности може да се дължат и на други фактори, освен манипулация.

Операцията на „Групата от Копенхаген“ е проведена в координация с Работната група по интегритет на ФИФА, в която членуват както групата, така и Съветът на Европа, които са независими организации.

Във вторник Работната група по интегритет на ФИФА публикува своите констатации, в които се съобщава, че „не е установена подозрителна дейност със залози или индикации за манипулиране на мачове във връзка с нито една среща“ по време на цялото състезание.

В сряда обаче „Групата от Копенхаген“ уточни, че в рамките на собствения си мониторинг на Световното първенство са били подадени седем „жълти сигнала“.

Според дефиницията на групата тези сигнали се подават поради „няколко различни индикации за нередности“, които могат да включват „необясними колебания в коефициентите, слухове в социалните мрежи или информация от източници“.

Групата категоризира събитията в четири цветови категории: зелена (нормална), жълта (леко повишена тревога), оранжева (повишена тревога) и червена (най-висока тревога).

„Сигналите на „Групата от Копенхаген“ могат да се обяснят с нетипично поведение като промени в коефициентите или хеджиране на ликвидност; има много обяснения, които не са свързани с манипулации“, заяви Калб пред „Дъ Атлетик“.

„Основният проблем е, когато може да има конфликт на интереси и потенциална вътрешна информация по тези въпроси. Когато говорим за пазари за прогнози, можем да открием някои необичайни поведения, но трябва да бъдем много внимателни, тъй като те могат да се използват за хеджиране на пазари.“

„Ако сте традиционен букмейкър, ще има мачове, в които всички залагат на победа на много силен фаворит. Така че, от гледна точка на букмейкъра, може би твърде много хора залагат на този резултат. Ако компанията е малка, това може да представлява риск, така че те биха могли да използват пазар за прогнози като „Полимаркет“, за да хеджират този риск.“

„По този начин те могат да използват резултатите, при които силните фаворити не печелят, като фактическа застрахователна полица. Това е продажба на тези резултати срещу възможността фаворитът да спечели, за да се минимизират потенциално големи загуби.“

Работната група по интегритет на ФИФА е създадена през 2019 г. за Световното първенство за жени същата година и функционира на всяко следващо световно първенство, като „Групата от Копенхаген“ координира дейността си с нея на всеки турнир.

„Групата от Копенхаген“ изчислява, че по време на Световното първенство са направени залози на стойност 240 милиарда долара, което е приблизително два пъти повече от сумата на Световното първенство в Катар през 2022 г.

Тя съобщава, че е поставила 15 мача от турнира под засилено наблюдение, особено по време на последния кръг от груповата фаза, и е анализирала „12 големи спорни случая в светлината на рисковете за интегритета“.

„Обемът на залозите на Световно първенство е толкова огромен, че е много трудно да се правят каквито и да било екстраполации от това“, каза Калб. „Всеки мач представлява милиарди паундове.“

За първи път „Групата от Копенхаген“ осъществи непрекъснат мониторинг на пазарите за прогнози като „Полимаркет“ и „Калши“ (официален партньор на ФИФА). Тези платформи оперират в силно фрагментирана и бързо развиваща се регулаторна среда, като правилата се различават в зависимост от юрисдикцията.

Представянето на пазарите за прогнози по време на Световното първенство „надмина всяка оценка, която някой от нас е правил“, заяви пред „Ню Йорк Таймс“ по-рано тази седмица Чад Бейнън, анализатор в сферата на игрите и развлекателната индустрия във финансовата компания „Макуори Груп“.

В своя доклад „Групата от Копенхаген“ посочва: „Тези пазари за прогнози повдигат безпрецедентни въпроси: те позволяват залагания върху много широк кръг от събития, често анонимно и чрез методи на плащане, които са трудни за проследяване. Наблюдението им е прецедент за международно състезание.“

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