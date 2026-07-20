Team Vitality се раздели с Humanoid

Team Vitality официално се раздели с чешкия мидлейнър Марек "Humanoid" Бражда. Организацията съобщи, че след два сплита и първо място в редовния сезон двете страни поемат по различни пътища.

After two splits, a top 1 regular season finish, and a lot of good times, we're announcing the departure of Marek "Humanoid" Brazda from Team Vitality.



We wish him nothing but success in his future. Thank you Marek for all you did 💛 pic.twitter.com/GSy7q0bohn — Team Vitality League (@TeamVitalityLOL) July 20, 2026

В официалното си изявление Vitality благодари на Humanoid за приноса му към отбора и му пожела успех в следващото предизвикателство в кариерата.

Наред с това организацията обяви и раздялата с Лука "Lukezy" Трумбич, като също изрази признателност за работата му през годините и съвместно изминатия път с отбора.

Снимка: Vitality

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