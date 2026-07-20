Team Vitality се раздели с Humanoid

Team Vitality официално се раздели с чешкия мидлейнър Марек "Humanoid" Бражда. Организацията съобщи, че след два сплита и първо място в редовния сезон двете страни поемат по различни пътища.
В официалното си изявление Vitality благодари на Humanoid за приноса му към отбора и му пожела успех в следващото предизвикателство в кариерата.
Наред с това организацията обяви и раздялата с Лука "Lukezy" Трумбич, като също изрази признателност за работата му през годините и съвместно изминатия път с отбора.
Снимка: VitalityДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google