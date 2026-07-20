Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА не успя да пробие Славия на старта в efbet Лига - на живо след 0:0 в "Овча Купел"
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Team Vitality се раздели с Humanoid

Team Vitality се раздели с Humanoid

  • 20 юли 2026 | 21:15
  • 260
  • 0
Team Vitality се раздели с Humanoid

Team Vitality официално се раздели с чешкия мидлейнър Марек "Humanoid" Бражда. Организацията съобщи, че след два сплита и първо място в редовния сезон двете страни поемат по различни пътища.

В официалното си изявление Vitality благодари на Humanoid за приноса му към отбора и му пожела успех в следващото предизвикателство в кариерата.

Наред с това организацията обяви и раздялата с Лука "Lukezy" Трумбич, като също изрази признателност за работата му през годините и съвместно изминатия път с отбора.

Снимка: Vitality

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

Тежки съперници чакат България на Купата на нациите по eSports

Тежки съперници чакат България на Купата на нациите по eSports

  • 20 юли 2026 | 11:00
  • 686
  • 0
PARIVISION триумфира на Световното по Dota 2

PARIVISION триумфира на Световното по Dota 2

  • 19 юли 2026 | 22:30
  • 726
  • 0
Корея отново е на върха в LoL, Dplus KIA спечели Световното в Париж

Корея отново е на върха в LoL, Dplus KIA спечели Световното в Париж

  • 19 юли 2026 | 21:32
  • 523
  • 0
България се класира за Купата на нациите по електронни спортове

България се класира за Купата на нациите по електронни спортове

  • 19 юли 2026 | 18:58
  • 609
  • 0
Gen.G повали T1 и спечели бронза по LoL на Световното по електронни спортове

Gen.G повали T1 и спечели бронза по LoL на Световното по електронни спортове

  • 19 юли 2026 | 16:02
  • 923
  • 0
Българските национали се справиха с Латвия в квалификациите за Купата на нациите по eSports

Българските национали се справиха с Латвия в квалификациите за Купата на нациите по eSports

  • 18 юли 2026 | 22:26
  • 538
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА загуби две точки на старта - много дъжд, сухи мрежи в "Овча купел"

ЦСКА загуби две точки на старта - много дъжд, сухи мрежи в "Овча купел"

  • 20 юли 2026 | 21:10
  • 63204
  • 277
Янев: Това не е поведение на отбор, който се бори за първото място

Янев: Това не е поведение на отбор, който се бори за първото място

  • 20 юли 2026 | 21:30
  • 3109
  • 7
Феновете на ЦСКА викнаха "Оставка" след последния съдийски сигнал

Феновете на ЦСКА викнаха "Оставка" след последния съдийски сигнал

  • 20 юли 2026 | 21:24
  • 5046
  • 18
Ботев (Пловдив) 0:0 Локомотив (София), прекратиха мача за неопределено време

Ботев (Пловдив) 0:0 Локомотив (София), прекратиха мача за неопределено време

  • 20 юли 2026 | 20:24
  • 8791
  • 5
Празненствата за световната титла на Испания вървят, партито в отворения автобус на "Ла Фурия" е в разгара си (следете тук)

Празненствата за световната титла на Испания вървят, партито в отворения автобус на "Ла Фурия" е в разгара си (следете тук)

  • 20 юли 2026 | 20:40
  • 4159
  • 1
"Вабанк" след финала Испания - Аржентина: Футболът победи ритането

"Вабанк" след финала Испания - Аржентина: Футболът победи ритането

  • 20 юли 2026 | 18:00
  • 3909
  • 12