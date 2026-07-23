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Гризман започна с головете зад Океана

  • 23 юли 2026 | 06:47
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Гризман започна с головете зад Океана

Дебютът на Антоан Гризман за Орландо Сити едва ли можеше да бъде по-добър. Френската звезда нямаше нужда от много време много време, за да покаже на феновете на Орландо Сити на какво е способен. Легендата на Атлетико Мадрид се разписа още в дебюта си в Мейджър Лийг Сокър, а тимът от Флорида спечели с 4:0 гостуването си на Сан Хосе Ърткуейкс.

След като започна като титуляр и отбеляза в два приятелски мача, 35-годишният Гризман стартира от първата минута в официалния си дебют за „лъвовете“.

Орландо водеше с 2:0 на почивката, а Гризман откри головата си сметка в МЛС в 48-ата минута. Джъстин Елис пресече пас в противниковата половина и намери френския нападател, който се измъкна от трима защитници, преди да отправи точен удар в близкия ъгъл.

Голът се оказа исторически в кариерата на Гризман. Той е под номер 300 за французина на клубно ниво.

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Снимки: Gettyimages

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