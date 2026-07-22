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Още един алжирец се оттегли от националния след края на Световното

  • 22 юли 2026 | 23:44
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Няколко дни след Рияд Марез, защитникът Аиса Манди също обяви края на кариерата си като национален състезател на Алжир. 34-годишният бранител затваря страницата след повече от десетилетие с фланелката на „пустинните лисици“.

Манди официално обяви в социалните мрежи оттеглянето си от националния футбол. Новината идва след отпадането на тима още на 1/8-финалите на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико след загуба от Швейцария с 0:2. На 34-годишна възраст централният защитник, който това лято премина от Лил в Леванте, слага край на дългата си кариера с цветовете на Алжир. Във видеообръщение юношата на Стад дьо Реймс се обърна емоционално към своите привърженици.

„Дойде време да ви кажа сбогом“, казва във видео, публикано на личната му страница в Х.

Манди напуска националния отбор като играчът с най-много мачове в историята на „пустинните лисици“ - 122 мача. В техните рамки той се разписа общо 8 пъти. Кариерата му ще бъде запомнена най-вече с историческия триумф на Купата на африканските нации през 2019 г.

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