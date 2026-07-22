Още един алжирец се оттегли от националния след края на Световното

Няколко дни след Рияд Марез, защитникът Аиса Манди също обяви края на кариерата си като национален състезател на Алжир. 34-годишният бранител затваря страницата след повече от десетилетие с фланелката на „пустинните лисици“.
Манди официално обяви в социалните мрежи оттеглянето си от националния футбол. Новината идва след отпадането на тима още на 1/8-финалите на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико след загуба от Швейцария с 0:2. На 34-годишна възраст централният защитник, който това лято премина от Лил в Леванте, слага край на дългата си кариера с цветовете на Алжир. Във видеообръщение юношата на Стад дьо Реймс се обърна емоционално към своите привърженици.
„Дойде време да ви кажа сбогом“, казва във видео, публикано на личната му страница в Х.
Манди напуска националния отбор като играчът с най-много мачове в историята на „пустинните лисици“ - 122 мача. В техните рамки той се разписа общо 8 пъти. Кариерата му ще бъде запомнена най-вече с историческия триумф на Купата на африканските нации през 2019 г.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google