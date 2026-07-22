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  3. Арманд Дуплантис е възстановен и ще участва на Европейското

Арманд Дуплантис е възстановен и ще участва на Европейското

  • 22 юли 2026 | 18:54
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Световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис, който преустанови участието си на Диамантената лига в Лондон в събота заради болки, премина успокоителни медицински прегледи и ще участва на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам (10-16 август), съобщи неговият агент, цитиран от АФП. Шведът се отказа в събота, преодолявайки 5.95 метра, като очевидно изпитваше болка в дясното бедро.

"Никакъв знак за контузия не бе уставен от задълбочените медицински прегледи, които включваха скенер и ядрено-магнитен резонанс", заяви агентът на атлета Даниел Весфелд.

"С леки тренировки и терапия той трябва да е напълно възстановен до десет дни. Програмата му остава непроменена. Следващото му състезание ще бъде Европейското първенство в Бирмингам", добави той.

Мондо Дуплантис подобри за пореден път световния рекорд тази зима и той вече е 6.31 метра.

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