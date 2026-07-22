Двукратната шампионка Мари Бузкова продължава защитата на титлата си в Прага

Двукратната шампионка Мари Бузкова продължава защитата на титлата си на турнир по тенис на клей на родна земя в чешката столица Прага с награден фонд 283347 долара.

Поставената под номер 1 Бузкова се класира за четвъртфиналите, след като надделя над квалификантката Карол Лий (САЩ) със 7:5, 6:4 след почти два часа игра.

24-годишната Лий, 179-а в световната ранглиста, пропиля аванс от 5:3 гейма и допусна обрат в първия сет. Във втората част чехкинята отново изоставаше с пробив при 1:2, но впоследствие спечели на два пъти подаването на съперничката си – в четвъртия и в десетия гейм, с което 21-ата в класацията на WТА се поздрави с крайната победа.

Returning to the last eight in Prague!🎱@MarieBouzkova defeats Lee 7-5, 6-4 to move into the quarterfinals! #livesportpragueopen pic.twitter.com/eO7UJlgeI8 — wta (@WTA) July 22, 2026

28-годишната Бузкова има четири титли в кариерата си на сингъл, две от които в Прага – през 2022 и 2025 година. Тя очаква спечелилата срещата между номер 5 Тереза Валентова (Чехия) и Мая Джойнт (Австралия).

Осмата в схемата Даря Снигур (Украйна) също продължава на четвъртфиналите след 6:3, 6:2 над туркинята Айла Аксу, „щастлива губеща“ от квалификациите.

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