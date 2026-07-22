Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Двукратната шампионка Мари Бузкова продължава защитата на титлата си в Прага

Двукратната шампионка Мари Бузкова продължава защитата на титлата си в Прага

  • 22 юли 2026 | 16:43
  • 373
  • 0
Двукратната шампионка Мари Бузкова продължава защитата на титлата си в Прага

Двукратната шампионка Мари Бузкова продължава защитата на титлата си на турнир по тенис на клей на родна земя в чешката столица Прага с награден фонд 283347 долара.

Поставената под номер 1 Бузкова се класира за четвъртфиналите, след като надделя над квалификантката Карол Лий (САЩ) със 7:5, 6:4 след почти два часа игра.

24-годишната Лий, 179-а в световната ранглиста, пропиля аванс от 5:3 гейма и допусна обрат в първия сет. Във втората част чехкинята отново изоставаше с пробив при 1:2, но впоследствие спечели на два пъти подаването на съперничката си – в четвъртия и в десетия гейм, с което 21-ата в класацията на WТА се поздрави с крайната победа.

28-годишната Бузкова има четири титли в кариерата си на сингъл, две от които в Прага – през 2022 и 2025 година. Тя очаква спечелилата срещата между номер 5 Тереза Валентова (Чехия) и Мая Джойнт (Австралия).

Осмата в схемата Даря Снигур (Украйна) също продължава на четвъртфиналите след 6:3, 6:2 над туркинята Айла Аксу, „щастлива губеща“ от квалификациите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Задава ли се ново напрежение сред тенисистите за приходите на US Open

Задава ли се ново напрежение сред тенисистите за приходите на US Open

  • 22 юли 2026 | 15:27
  • 830
  • 0
Антъни Генов загуби в първия кръг на двойки в Тампере

Антъни Генов загуби в първия кръг на двойки в Тампере

  • 22 юли 2026 | 15:02
  • 465
  • 1
Най-новият АТР шампион започнал с падел преди тениса

Най-новият АТР шампион започнал с падел преди тениса

  • 22 юли 2026 | 11:49
  • 1409
  • 0
Лос Кабос посрещна топло Григор

Лос Кабос посрещна топло Григор

  • 22 юли 2026 | 11:20
  • 5188
  • 3
Яник Синер вече е в топ 10 в историята по престой на върха

Яник Синер вече е в топ 10 в историята по престой на върха

  • 22 юли 2026 | 11:05
  • 1302
  • 0
Дженев, Борисов и Бързакова се класираха за третия кръг на Европейското

Дженев, Борисов и Бързакова се класираха за третия кръг на Европейското

  • 22 юли 2026 | 09:39
  • 419
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янев и Цварц говорят в Баку - очаквайте на живо!

Янев и Цварц говорят в Баку - очаквайте на живо!

  • 22 юли 2026 | 18:00
  • 2919
  • 27
Изненада: ЦСКА затяга дисциплината, не качи основен футболист на самолета за Баку

Изненада: ЦСКА затяга дисциплината, не качи основен футболист на самолета за Баку

  • 22 юли 2026 | 13:19
  • 38223
  • 60
Още един нападател аут за Левски срещу румънския шампион (групата на "сините")

Още един нападател аут за Левски срещу румънския шампион (групата на "сините")

  • 22 юли 2026 | 13:40
  • 29973
  • 28
ЦСКА “изби” парите от глобата срещу Дери Сити, чака сериозна сума от служебно дело във ФИФА

ЦСКА “изби” парите от глобата срещу Дери Сити, чака сериозна сума от служебно дело във ФИФА

  • 22 юли 2026 | 11:47
  • 33066
  • 50
Левски излиза за добър резултат срещу шампиона на Румъния

Левски излиза за добър резултат срещу шампиона на Румъния

  • 22 юли 2026 | 08:00
  • 26354
  • 98
ЦСКА 1948 стартира европейския си поход с тежко гостуване в Словакия

ЦСКА 1948 стартира европейския си поход с тежко гостуване в Словакия

  • 22 юли 2026 | 08:00
  • 6842
  • 14