Шампионът от 2023 година Баес надви поставения под номер 3 в Кицбюел

Шампионът от 2023 година Себастиан Баес (Аржентина) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей в Кицбюел (Австрия) с награден фонд 612 620 евро.

Баес елиминира поставения под номер 3 французин Артюр Риндеркнеш със 7:6(6), 2:6, 6:4 след почти два часа и половина игра.

Риндеркнеш, полуфиналист в надпреварата от миналия сезон, пропиля ранен пробив аванс, а в последвалия тайбрек поведе с 5:2 точки, но допусна обрат. Във втората част той дръпна с 4:1 гейма и бързо стигна до изравняване на общия резултат.

Баес все пак стигна до крайния успех с единствен пробив в седмия гейм на решаващия трети сет.

Така той очаква мач срещу германеца Яник Ханфман, който отстрани друг аржентинец - Марко Трунхелити, с 6:4, 7:6(2).

Французинът Кентен Али също продължава на четвъртфиналите, след като елиминира втория в схемата Валантен Вашро (Монако) с 6:3, 6:4 за малко повече от час и четвърт на корта. Той реализира по един пробив в средата и на двата сета, за да триумфира срещу 19-ия в световната ранглиста Вашро.

Back-to-back quarter-finals 💪



Halys advances to the last 8 in Kitzbuhel after defeating No. 2 seed Vacherot 6-3 6-4!#GeneraliOpen pic.twitter.com/lo40STOMt3 — Tennis TV (@TennisTV) July 22, 2026

Следващият съперник на Али ще бъде Мариано Навоне от Аржентина, който се справи убедително с 6:0, 6:3 срещу поставения под номер 6 Ян-Ленард Щруф (Германия).

Защитаващият титлата си и водач в схемата Александър Бублик (Казахстан) ще играе по-късно днес във втория кръг срещу Факундо Диас Акоста (Аржентина).

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