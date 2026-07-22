Ейми Хънт преодоля заболяване и си вдъхна увереност преди Глазгоу

Ейми Хънт предупреди, че има още какво да покаже през този сезон, след като се пребори със заболяване, за да постигне най-добър личен резултат за годината на Диамантената лига в Лондон. Тя разкри, че е била близо до това да се оттегли от състезанието.

Световната сребърна медалистка на 200 метра трябваше да се задоволи с петото място в Лондон срещу изключително силни съпернички в коронната си дисциплина, спечелена от олимпийската шампионка на 100 метра Джулиън Алфред.

Времето на Хънт от 22.30 секунди беше с 0.16 секунди по-бавно от това, което тя записа в Токио миналия септември, за да спечели своя пробивен сребърен медал на световната сцена. Спринтьорката разкри след това, че е постигнала този резултат, въпреки че почти се е отказала от участие заради заболяване в дните преди надпреварата.

“Мина наистина добре. Имах много трудна подготовка преди това състезание, така че да си тръгна с най-добър резултат за сезона беше нашата най-голяма цел, а той беше и доста по-добър от предишния, така че съм много щастлива“, сподели Хънт след състезанието.

“Просто имах много здравословни проблеми. Миналата седмица за първи път ми се наложи да прекратя тренировка, без да я завърша, така че определено имаше разговори дали изобщо трябва да се състезавам.

Но това е Лондон. Публиката е невероятна, това е моята домашна писта и е чудесна стъпка по пътя към Глазгоу. Радвам се, че се състезавах, и се радвам, че бях достатъчно силна, за да се справя.

Преди около седмица седнахме и проведохме сериозен разговор. Решихме да го караме ден за ден, но понякога просто трябва да си смел и да рискуваш. Зад кулисите се случваха много неща, но исках да бъда смела. Знам, че съм силен човек, така че ето ме тук.

Всъщност не съм пропускала тренировки, просто не можах да завърша една сесия. Това е изключително рядко за мен, така че знаехме, че нещо не е наред. Но с всеки изминал ден се чувствах по-добре и нямаше да се справя през седмицата без цялата подкрепа от моя екип“, добави тя.

Сега Хънт се отправя към Глазгоу за Игрите на Британската общност, където ще се състезава на 100 метра, преди да участва и на 100, и на 200 метра на Европейското първенство в Бирмингам следващия месец. 24-годишната атлетка показа уменията си за големи състезания в Япония, когато изпревари ямайката Шерика Джаксън, втората най-бърза жена в историята, за да вземе световното сребро.

Това се случи, след като тя беше записала 22.31 на Диамантената лига в Лондон през юли. Хънт е уверена, че бягайки със стотна по-бързо този уикенд, е показала колко още сили има в резерв.

Тя добави: “Това е почти същото време, което постигнах тук миналата година, така че ако някой обръща внимание, ще знае, че това е доста добра поличба.“

“По Коледа си записах целите и сега започвам да си мисля: “Уау, може би можем да ги преследваме“. Мисля, че винаги съм в ролята на скрит фаворит, когато влизам в големи първенства, така че без значение какво се е случило през сезона ми, хората никога не трябва да ме отписват. Развълнувана съм.“

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Снимки: Gettyimages