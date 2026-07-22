Емили Нюнам е готова за предизвикателството на Игрите на Британската общност в Глазгоу

Емили Нюнам има всички основания да вярва, че може да спечели медал за отбора на Англия в дисциплината 400 метра с препятствия на Игрите на Британската общност през 2026 г. Състезанието ще започне в сряда (29 юли) на стадион “Скотстаун“ в Глазгоу.

Нюнам, която преди две седмици спечели първата си национална титла на 400 метра с препятствия в Бирмингам, рядко се състезава в гладкото бягане на 400 метра. Въпреки това тя вярва, че това е било полезно за подготовката ѝ за Игрите на Общността.

“Доволна съм от личното си постижение и беше хубаво за разнообразие да не ми се налага да прескачам 10 препятствия“, каза тя.

“Но сърцето ми принадлежи на бягането с препятствия. През годините имах моменти, в които съм била по-добра в гладкото бягане на 400 метра, но може би повече в хърделите. Препятствията са моята страст, така че няма да се отказвам от тях.“

“Имах наистина много добра зимна подготовка и страхотен тренировъчен лагер точно преди началото на сезона на открито, така че съм в най-добрата форма, в която съм била“, добави тя. “Просто трябва да повярвам в себе си, да изляза на пистата и да го направя.“

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Снимки: Gettyimages