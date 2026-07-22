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Киплимо ще защитава титлата си на полумаратона в Богота

  • 22 юли 2026 | 15:10
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Киплимо ще защитава титлата си на полумаратона в Богота

Шампионът от полумаратона в Прага през 2022 г. Филемон Киплимо ще се опита да защити титлата си от полумаратона в Богота тази неделя (26 юли), оглавявайки силна кенийска група в колумбийската столица. Миналата година Киплимо демонстрира превъзходството си в състезанието, като пресече финалната линия с време 1:02:55, за да спечели титлата.

Той завърши с комфортна преднина пред Самсон Амаре от Еритрея, който финишира за 1:03:40, а сънародникът му Бенсън Кипруто допълни подиума с време 1:03:41.

27-годишният специалист в дългите бягания ще се стреми да продължи впечатляващата си форма през този сезон, след като го откри с подиум в Италия.

На 3 май Киплимо стартира на полумаратона в Милано, където показа силно бягане и завърши втори с време 1:00:41.

Сънародникът му Амон Киптоо спечели надпреварата с 1:00:28, а Асбел Руто оформи подиума с 1:02:16.

Киплимо пристига в Богота и с впечатляваща визитка на дистанцията от 21 км, включваща победа на полумаратона в Манама през 2021 г. с време 1:00:01 и титлата от полумаратона в Прага през 2022 г. Той също така завърши втори на полумаратона в Прага през 2020 г. с личен рекорд от 59:56.

Към него по улиците на Колумбия ще се присъедини Чарлс Матата, който се намира в блестяща форма този сезон.

Матата започна кампанията си на 19 април с второ място на полумаратона в Истанбул, записвайки 1:00:01, за да завърши зад брат си Алекс Матата, чието време също беше 1:00:01.

След това той постигна първата си победа за сезона на полумаратона в Рига на 17 май, където доминира и спечели с 59:15 пред сънародниците си Джеймс Кипкогей (59:50) и Бенсън Туньо (1:00:29).

Матата също така ще търси реванш, след като миналата година в Богота остана на косъм от подиума, завършвайки четвърти с време 1:06:12.

В кенийския контингент е и Гидеон Кипроп, който ще се опита да се възстанови след разочароващото си незавършване на маратона в Прага на 3 май.

Преди този неуспех обаче Кипроп се радваше на победа на полумаратона в Мадрид, където триумфира с време 1:01:47.

Кенийското предизвикателство се допълва от Ерик Санг, който ще се стреми да пробие до местата на подиума, след като завърши шести в единственото си състезание за сезона досега – маратона в Ротердам, където записа време 2:05:34.

Междувременно в състезанието при жените Гладис Квамбока ще поведе кенийската атака в опит да си върне короната от полумаратона в Богота.

Квамбока за последно стъпи на върха на подиума през 2024 г., след като с доминиращо бягане спечели с време 1:14:00, изпреварвайки Дейзи Кимели (1:14:29) и колумбийката Лейди Лосано (1:15:42).

Към 30-годишната атлетка ще се присъедини и настоящата шампионка от маратона в Кали, Стейси Ндива.

Още по-голяма сила на кенийското присъствие при жените добавя Гладис Чероп, която ще преследва втора поредна победа на полумаратон, след като триумфира на полумаратона в Мексико Сити на 12 юли с победно време 1:12:19.

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Снимки: Imago

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