Ninjas in Pyjamas закри академията Young Ninjas

Ninjas in Pyjamas обяви, че поставя на пауза академията си Young Ninjas за неопределено време. Организацията съобщи, че е взела трудното решение като част от преоценка на бъдещото развитие на своята състезателна структура.

A chapter comes to a close.



Today, we are saying goodbye to the incredibly talented players of our Young Ninjas roster. Developing the next generation of talent has always been an important part of our identity, and it has been a privilege to watch these players grow, improve,… pic.twitter.com/WMWjS5ANZQ — NIP CS (@NIPCS) July 20, 2026

В резултат на промяната всички играчи и треньорът на академията са освободени от договорите си и вече са свободни агенти. Последното участие на отбора с екипа на NiP беше през юни в European Pro League Series 7.

Young Ninjas се утвърди като една от най-успешните академии в Counter-Strike, като през нея преминаха играчи като ztr, nilo, phzy, xKacpersky и n0te, част от които впоследствие достигнаха до основния състав на Ninjas in Pyjamas или до отбори от най-високо ниво.

Снимка: NIP

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