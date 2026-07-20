Ninjas in Pyjamas закри академията Young Ninjas

Ninjas in Pyjamas обяви, че поставя на пауза академията си Young Ninjas за неопределено време. Организацията съобщи, че е взела трудното решение като част от преоценка на бъдещото развитие на своята състезателна структура.
В резултат на промяната всички играчи и треньорът на академията са освободени от договорите си и вече са свободни агенти. Последното участие на отбора с екипа на NiP беше през юни в European Pro League Series 7.
Young Ninjas се утвърди като една от най-успешните академии в Counter-Strike, като през нея преминаха играчи като ztr, nilo, phzy, xKacpersky и n0te, част от които впоследствие достигнаха до основния състав на Ninjas in Pyjamas или до отбори от най-високо ниво.
Снимка: NIPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google