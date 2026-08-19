Карлос Пратес: UFC ми гарантираха, че следващата ми битка е за титла

Карлос Пратес твърди, че му е бил обещан следващият двубой за титлата срещу шампиона в полусредна категория Ислам Махачев.

В събота Махачев влезе в историята, превръщайки се в първия боец с 17 поредни победи, след като надделя с решение над Иън Мачадо Гари на UFC 330, за да защити пояса си. След битката дагестанецът, заяви, че се надява да остане активен и да се бие отново преди Рамазан (който започва през февруари). Той обаче предложи топ претендентите Пратес и Моралес да се изправят един срещу друг, за да излъчат следващия съперник за титлата.

Пратес, който присъства на живо, за да наблюдава победата на Махачев, обаче твърди, че този въпрос вече е решен.

„На практика аз съм следващият за титлата“, заяви Пратес пред Ариел Хелуани в неговия канал в YouTube, запитан какво е обсъждал с ръководството на UFC по време на събитието. „Нов договор, следващият за титлата и давай напред!“

Ако това е вярно, новината е неприятна за Моралес, който също присъства на UFC 330 и дори влезе в кантара като резервен боец за главното събитие. Традиционно позицията на резерва се възприема като знак, че боецът е следващият на опашката, но според Пратес от UFC искат Моралес да направи още една битка преди това.

„Брат, мисля, че той ще се бие, не знам, може би с Белал Мохамад или някой друг боец“, каза Пратес. „Но трябва да направи още една битка...“

„Той е добро момче. Срещнахме се на събитието и той ме попита дали ще се бием, или не, а аз му отговорих, че разбира се, няма, защото аз съм следващият за титлата. Той вече го знаеше. Но му казах, че след като победя Ислам, ще победя и него, и Иън.“

Въпреки че от ЮФС все още не са потвърдили кой ще бъде следващият съперник на Махачев и кога ще се състои двубоят, шампионът вече изрази желание да се състезава отново преди края на годината, което според Пратес би било напълно приемливо. Бразилецът просто иска да разбере от първа ръка колко добър е Махачев.

„Знам, че съм голям аутсайдер“, призна Пратес. „Но наистина искам да се бия с него, не заради титлата или парите, а защото искам да се тествам срещу него. Много съм развълнуван да го направя. Наистина вярвам, че мога да спечеля. Мога да шокирам света. Мога да изненадам всички. И ще го направя.“

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