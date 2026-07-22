Атлетическите звезди на Кения се целят в слава на Игрите на Британската общност в Глазгоу

Внушителен отбор от 52-ма атлети ще носи надеждите на нацията, решен да развее високо кенийското знаме и да добави още една паметна глава към богатото наследство на страната в Игрите на Британската общност.

Атлетическият отбор на Кения е готов да започне своя поход към славата на Игрите на Британската общност, когато лекоатлетическата програма стартира в Глазгоу (Шотландия) в понеделник (27 юли).

Отбор от 52-ма състезатели, включващ комбинация от опитни шампиони и изгряващи звезди, ще носи надеждите на страната за медали, докато Кения се стреми да добави още една успешна страница към богатата си история на Игрите.

Начело на кенийската атака е най-бързият мъж в Африка Фърдинанд Оманяла, който ще се опита да защити титлата си на 100 метра за мъже, спечелена на Игрите на Британската общност през 2022 г. в Бирмингам. Тогава Оманяла грабна златото с време 10.02 секунди, изпреварвайки Акани Симбине от Южна Африка (10.13) и Юпун Абейкун от Шри Ланка (10.14).

Той също така участва в щафетата на Кения 4х100 метра, която не успя да завърши във финала. “Искам да защитя тази титла. Наистина искам да се върна към това усещане за победа“, заяви Оманяла. “Не искам тази корона да напуска страната.“

Спринтьорът споделя, че спомените за триумфа му в Бирмингам продължават да го вдъхновяват. “Винаги си спомням деня, в който спечелих на Игрите, сякаш беше вчера.“

Световната шампионка на 800 метра Лилиан Одира ще направи своя дебют на Игрите на Британската общност и се надява да добави още една голяма титла към вече впечатляващата си визитка.

“Никога не съм участвала на Игрите на Британската общност. Това ще бъде моят дебют, ако успея да вляза в отбора“, каза тя. “Надявам се да дам най-доброто от себе си и, с Божията воля, да се върна у дома с медал.“

Одира пристига в Глазгоу като действаща световна шампионка, след като спечели злато в Токио миналата година с рекордно за шампионата време от 1:54.62. Тя също така взе сребро на Африканското първенство през 2024 г. в Дуала.

В бягането на 800 метра при мъжете Уайклиф Кинямал ще преследва историческа трета поредна титла от Игрите на Британската общност. Кинямал спечели злато в Голд Коуст през 2018 г., преди успешно да защити короната си в Бирмингам четири години по-късно.

“Целта е да отида и да дам най-доброто от себе си и да се надявам да защитя титлата си“, каза той. Ветеранът в хвърлянето на копие Джулиъс Йего също се цели в нов триумф. Световният шампион от 2015 г. спечели злато в Глазгоу през 2014 г., преди да вземе бронз на игрите в Бирмингам през 2022 г. “Чувствам, че има едно хвърляне, което не се е получило този сезон, но може би ще стане на Игрите на Британската общност“, заяви Йего.

“Бях в Глазгоу през 2014 г. и спечелих, така че се връщам, за да продължа оттам. Ще се опитам да спечеля състезанието, защото съм го правил и преди.“

Кения ще има сериозни надежди за медали и в стийпълчейза чрез Саймън Коеч и действащата световна шампионка при жените Фейт Черотич. Коеч се отправя към Глазгоу в добро настроение след победата си на Диамантената лига в Монако.

“Този резултат е добър за мен, защото знам в какво състояние е тялото ми в момента. Сега основната цел са Игрите на Британската общност“, каза той.

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Снимки: Imago