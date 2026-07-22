Джош Кър: Игрите в Глазгоу ще бъдат много по-забавни след световния рекорд

Световният рекордьор Джош Кър е получил тениска с надпис “Надежда за Игрите на Британската общност“ още като тийнейджър. Той разказа историята за ранната си кариера при завръщането си в Шотландия, за да се състезава в Глазгоу 2026 – най-голямото спортно събитие във Великобритания за лятото.

Едва на 13 години Кър е изпробвал различни дисциплини на основното съоръжение на Игрите, включително тласкане на гюле и висок скок.

През юли 2011 г., почти 15 години преди деня, в който ще бяга на миля на Игрите на Британската общност, архивите показват, че Кър е пробягал дистанцията за 4:30.91 минути като 13-годишен.

Той също така е тласнал гюле на 7.34 метра и е записал 1.55 метра във високия скок.

Претендентът за златен медал от Глазгоу 2026 е направил първите си стъпки по пистите в цяла Шотландия.

Стадион “Скотстаун“, където от четвъртък ще се проведат състезанията по лека атлетика и параатлетика, не му е непознат.

Сега тази млада “надежда“ бяга милята за 3:42.66 минути и е нетърпелив да спечели злато в Глазгоу и да направи шоу за родната публика.

“Израснах в младежки академии за бъдещи надежди за Игрите на Британската общност и това никога няма да ме напусне“, спомня си Кър.

“Все още пазя тениската “Шотландска надежда за Игрите на Британската общност“. Тогава беше малко грубовата, но определено носи много спомени. Така че да мога да изляза и да представям страната си пред родна публика на Игрите на Британската общност – това е всичко, което искам за кариерата си.“

Финалите на миля при мъжете и жените ще се проведат на 1 август, като остават малък брой билети за сериите на 29 и 30 юли.

Кър ще оглави силна група в “Милята на Британската общност“ заедно със сънародниците си Джейк Уайтман и Нийл Гърли.

Той добави: “Сега е време да се състезавам с най-добрите в Британската общност. Така че в момента не се притеснявам твърде много за времената.“

“Не се боря с машини, а с личности, така че ще бъде много по-забавно. Мисля, че това би бил един от начините да завърша няколко страхотни седмици.“

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Снимки: Gettyimages