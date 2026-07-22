Отличиха наша съдийка по бокс на Азиатското първенство

Мария Каваклиева затвърди мястото си сред водещите международни съдии по бокс, след като получи поредно високо признание за представянето си на шампионата на Азия за мъже и жени до 19 и до 23 години, проведен в Джакарта, Индонезия. Българката бе рефер на ринга на четири от финалните двубои, които определиха шампионите в отделните възрасти, а освен това отсъждаше край ринга на още 10 срещи само в тази фаза на състезанието.

По този начин Каваклиева бе оценена на най-високо възможно ниво и отново показа, че е сред водещите имена на световната сцена. Шампионатът в Джакарта е сред най-важните в Азия за годината, като медалистите ще продължат битката в посока място на Игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

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