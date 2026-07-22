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Серафим Бързаков празнува рожден ден днес

  • 22 юли 2026 | 09:53
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Серафим Бързаков празнува рожден ден днес

Серафим Бързаков, двукратен световен и 4-кратен европейски шампион в свободната борба, празнува 51-вия си рожден ден днес.

Участник на четири олимпиади, в Сидни 2000 печели сребърен медал.

Първият трикратен носител на златния пояс "Дан Колов".

Три от европейските си титли печели в различни категории, а на олимпийските игри се състезава в три различни категории.

След края на спортната си кариера започва треньорска. Бивш селекционер на националните ни отбори за мъже и жени.

В последните години работи с Юлияна Янева, която стига до европейския връх и до второ място в света.

През 2025-а Бързаков бе удостоен с държавната награда "Почетен знак на президента".

Екипът на Sportal.bg отправя пожелания за здраве, благополучие, късмет и още много успехи!

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