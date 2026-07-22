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Огромен интерес към плажната борба на първия международен турнир по плажни спортове у нас

  • 22 юли 2026 | 09:45
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Огромен интерес към плажната борба на първия международен турнир по плажни спортове у нас

Плажната борба бе част от програмата на първия международен турнир по плажни спортове, организиран от спортното училище в Разград на крайбрежната ивица в Кранево.

В програмата бяха включени още плажният волейбол и плажният футбол. Участие взеха по пет отбора от Румъния, Молдова, Украйна и България.

Една от най-атрактивните дисциплини бе плажната борба, която предизвика огромен интерес сред зрителите. Впечатляващо представяне направи Рея Стоилова, която стана първа в категория до 45 кг. Тя е пета от световното първенство в Катерини (Гърция), с което спечели единствената квота за България за младежките олимпийски игри в Дакар (Сенегал) през месец ноември.

Силно представяне записа и молдовският отбор, воден от Анатолий Гуйдя – европейски шампион, сребърен медалист от световно първенство и дългогодишен национал на България.  В края на надпреварата всички участници получиха грамоти от Дениз Хамид, директора на спортното училище в Разград, по чиято инициатива се проведе турнирът. Той отличи също треньори и ръководители, с основна заслуга за успешното провеждане на състезанието. И изрази надежда турнирът да се превърне в ежегодна традиция, която да привлича все повече участници и зрители от България и чужбина.

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