Легендарният Очоа сложи край на кариерата си

Гийермо Очоа, смятан от мнозина за един от най-великите вратари в историята на мексиканския футбол, обяви, че се оттегля от професионалния спорт, слагайки край на своя 22-годишен път.
„Не можех и да си представя колко далеч може да ме отведе една мечта. Днес мога само да погледна назад с гордост и да кажа: Благодаря на моето семейство. Благодаря на моите съотборници. Благодаря на всеки фен, който беше с мен на всеки етап от пътя. Отнасям със себе си любовта на милиони и увереността, че дадох всичко от себе си за Мексико. Това, което преживяхме, никой не може да ни го отнеме. От все сърце ви благодаря за всичко!“, написа Очоа в социалните си мрежи.
На клубно ниво Очоа спечели шампионската титла с Америка в турнира Клаусура през 2005 г., а също така триумфира с Купата на Белгия в състава на Стандард (Лиеж).
На международната сцена той помогна на националния отбор на Мексико да спечели шест пъти Голд Къп и стана бронзов медалист от Олимпийските игри в Токио 2020. Мексиканецът е единственият вратар, участвал на финалите на 6 световни първенства.
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