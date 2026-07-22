Легендарният Очоа сложи край на кариерата си

Гийермо Очоа, смятан от мнозина за един от най-великите вратари в историята на мексиканския футбол, обяви, че се оттегля от професионалния спорт, слагайки край на своя 22-годишен път.

„Не можех и да си представя колко далеч може да ме отведе една мечта. Днес мога само да погледна назад с гордост и да кажа: Благодаря на моето семейство. Благодаря на моите съотборници. Благодаря на всеки фен, който беше с мен на всеки етап от пътя. Отнасям със себе си любовта на милиони и увереността, че дадох всичко от себе си за Мексико. Това, което преживяхме, никой не може да ни го отнеме. От все сърце ви благодаря за всичко!“, написа Очоа в социалните си мрежи.

Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño.



Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS



Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino.



Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad… pic.twitter.com/TY2DaflSBd — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) July 21, 2026

На клубно ниво Очоа спечели шампионската титла с Америка в турнира Клаусура през 2005 г., а също така триумфира с Купата на Белгия в състава на Стандард (Лиеж).

На международната сцена той помогна на националния отбор на Мексико да спечели шест пъти Голд Къп и стана бронзов медалист от Олимпийските игри в Токио 2020. Мексиканецът е единственият вратар, участвал на финалите на 6 световни първенства.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago