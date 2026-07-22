Марица (Милево) ще изиграе два контроли тази седмица. Тимът, воден от старши треньора Иван Кочев, излиза срещу дубъла на Ботев (Пловдив) в сряда (22 юли) от 19:00 часа на базата на Коматево.
В събота (25 юли) от 10:00 часа сутринта Марица ще посрещне Левски (Карлово) на стадиона в Милево. В края на подготовката, на 31 юли, тимът от Милево ще приключи с контролите срещу дубъла на Локомотив (Пловдив).
Марица (Милево) ще изиграе още три контроли
Марица (Милево) ще изиграе два контроли тази седмица. Тимът, воден от старши треньора Иван Кочев, излиза срещу дубъла на Ботев (Пловдив) в сряда (22 юли) от 19:00 часа на базата на Коматево.