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  3. Марица (Милево) ще изиграе още три контроли

Марица (Милево) ще изиграе още три контроли

  • 22 юли 2026 | 01:07
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Марица (Милево) ще изиграе още три контроли

Марица (Милево) ще изиграе два контроли тази седмица. Тимът, воден от старши треньора Иван Кочев, излиза срещу дубъла на Ботев (Пловдив) в сряда (22 юли) от 19:00 часа на базата на Коматево.

В събота (25 юли) от 10:00 часа сутринта Марица ще посрещне Левски (Карлово) на стадиона в Милево. В края на подготовката, на 31 юли, тимът от Милево ще приключи с контролите срещу дубъла на Локомотив (Пловдив).

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