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  3. Нулево равенство остави интригата между Клаксвик и Кауно Жалгирис за реванша

Нулево равенство остави интригата между Клаксвик и Кауно Жалгирис за реванша

  • 21 юли 2026 | 23:52
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Нулево равенство остави интригата между Клаксвик и Кауно Жалгирис за реванша

Фарьорският Клаксвик и литовският Кауно Жалгирис завършиха при резултат 0:0 в първия мач от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Двата тима излязоха в директна битка за продължаване към третия етап на най-престижния европейски клубен турнир, но не съумяха да си вземат предимство.

Домакините от Клаксвик могат сериозно да съжаляват за крайния изход, тъй като наложиха тотална доминация по време на целия двубой. Фарьорският тим контролираше събитията на терена, създаде поредица от чисти голови опасности и притисна съперника в неговата половина, но заради сериозни пропуски в предни позиции така и не стигна до победно попадение.

Крайният победител от тази двойка ще бъде определен в ответния сблъсък на литовска земя. Реваншът между Кауно Жалгирис и Клаксвик ще се изиграе на 28 юли.

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