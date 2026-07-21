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  3. Димитър Кузманов с трета победа на "Чаланджър"-а в Тампере

Димитър Кузманов с трета победа на "Чаланджър"-а в Тампере

  • 21 юли 2026 | 15:43
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Димитър Кузманов с трета победа на "Чаланджър"-а в Тампере

Българинът Димитър Кузманов се класира за втория кръг на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 75" в Тампере (Финландия) с награден фонд 97 640 евро.

32-годишният пловдивчанин, който премина успешно през квалификациите, надигра на старта на основната схема бразилеца Жоао да Силва с 6:1, 6:2 за час и 21 минути на корта.

Кузманов спечели убедително първия сет, а във втория поведе с 3:1 след разменени пробиви. Впоследствие той осъществи нов брейк за 5:2 и си даде шанс да сервира за победата, справяйки се при втория си мачбол.

С този успех българинът има гарантирани 10 точки за световната ранглиста на АТР, в която заема 395-ото място, както и 1590 евро от наградния фонд на надпреварата.

В следващия кръг опонент на Димитър Кузманов ще бъде победителят от двубоя между втория поставен Ото Виртанен (Финландия) и Педро Диас (Бразилия).

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