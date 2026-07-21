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Донски отпадна на старта на основната схема в Цуг

  • 21 юли 2026 | 15:55
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Донски отпадна на старта на основната схема в Цуг

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски отпадна на старта на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 125" в Цуг (Швейцария) с награден фонд 225 хиляди долара.

27-годишният българин, който премина успешно през квалификациите, отстъпи на Макс Ханс Реберг (Германия) с 4:6, 3:6 за час и 25 минути на корта.

След равностойно начало на срещата германецът осъществи брейк в деветия гейм, за да поведе с 5:4, а впоследствие той спечели подаването си и затвори първия сет. Във втората част след оспорван първи гейм Донски отново допусна пробив, а при водачество 5:3 Реберг успя отново да пробие и така сложи край на срещата.

Въпреки поражението Александър Донски спечели 5 точки за ранглистата на АТП, в която заема 549-ото място, както и 2045 евро от наградния фонд на надпреварата.

Утре българинът ще стартира и в турнира при дуетите, където като втори поставени заедно със Сидхант Бантия (Индия) ще се изправят срещу получилите "уайлд кард" представители на домакините Мика Брунолд и Патрик Шьон.

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Снимки: Imago

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