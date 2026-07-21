Марин Чилич се раздели с треньора си

Бившият номер 3 в световния тенис Марин Чилич обяви раздялата с треньора си Вилим Вишак.

Двамата започнаха да работят заедно през 2020 година, а в това време 37-годишният хърватин спечели три титли от тура на АТР.

"Скъпи приятелю, познаваме се откакто бяхме тийнейджъри, живеехме врата до врата, тренирахме и играехме на турнири заедно. Да се свържем отново след толкова много години и да споделим пътешествието през последните седем години беше наистина специално", написа Чилич в публикация в Инстаграм.

През 2022 година хърватският тенисист достигна до полуфиналите на "Ролан Гарос", а трите му титли дойдоха през 2021-ва в Щутгарт и Санкт Петербург, и стигна до 21-вата си титла от АТР през 2024-та в Ханчжоу. Тогава той се превърна в играча с най-нисък ранкинг (тогава 777-и в света), който печели турнир от професионалния тур от 1990-а.

"Пътят към полуфиналите на "Ролан Гарос" завинаги ще бъде един от любимите ми спомени, заедно със спечелването на титла от АТР в началото на завръщането ми и толкова други незабравими моменти. Благодаря ти за приятелството, за непрестанната подкрепа, постоянния стремеж към подобрения и за това, че винаги ме буташе напред, особено през трудните контузии. Преди всичко ти благодаря, че винаги беше там за мен. Желая ти само най-доброто във всичко, с което се захванеш. И кой знае... може би професионалните ни пътища ще се засекат отново в бъдещето. Благодаря, приятелю", добави Чилич.

Хърватинът е носител на една титла от Големия шлем - Откритото първенство на САЩ през 2014 година, а през 2018-а постигна и най-високата си позиция в класацията на АТП - третото място. Той е и един от шестима активни състезатели при мъжете с над 20 титли от професионалния тур.

"След седем прекрасни години нашето съвместно професионално пътешествие приключва. Искам да подчертая, че за мен беше изключителна чест и огромна привилегия да бъда треньор на Марин и да работя с него в продължение на толкова дълъг и интензивен период", написа Вилим Вишак.

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Снимки: Imago