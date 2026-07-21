След 830 мача: Антъни Тейлър сложи край на съдийската си кариера

Един от най-изтъкнатите английски футболни съдии - Антъни Тейлър, обяви оттеглянето си от елитното съдийство. Той слага край на забележителна кариера, продължила повече от две десетилетия и включваща 831 ръководени мача.

47-годишният Тейлър се утвърди като един от най-успешните рефери в Англия, като е ръководил 668 мача в професионалния футбол на страната. Той се оттегля след последния си наряд – осминафиналния сблъсък между Португалия и Испания на Световното първенство по футбол в САЩ.

В рамките на 16 сезона в Премиър лийг Тейлър е бил главен арбитър на 432 мача от елита и е ръководил всеки голям финал за местните купи. Сред отличията му са финалите за ФА Къп през 2017 г. и 2020 г., финалът за Купата на лигата през 2015 г., Къмюнити Шийлд през 2015 г. и финалът на плейофите в Чемпиъншип през 2018 г.

Тейлър има и изключителна международна кариера, като в продължение на 14 години е част от листата на ФИФА. През този период той ръководи мачове на две световни първенства (2022 г. и 2026 г.), две европейски първенства (2020 г. и 2024 г.) и две световни клубни първенства (2022 г. и 2025 г.).

В своите 163 международни мача Тейлър получава доверието да ръководи някои от най-големите двубои в световния футбол. Сред тях са Суперкупата на УЕФА през 2020 г., финалът на Лигата на нациите през 2021 г., финалът на Световното клубно първенство през 2022 г., финалът на Лига Европа през 2023 г. и полуфиналът на Шампионската лига през 2024 г.

Преди да се превърне в един от водещите европейски рефери, Тейлър е бил допълнителен асистент-съдия на няколко престижни финала на УЕФА, включително Суперкупата на УЕФА през 2014 г., финала на Лига Европа през 2015 г., както и финалите на Шампионската лига и Европейското първенство през 2016 г.

Размишлявайки върху кариерата си, Тейлър заяви: „Да съдийствам на елитно ниво беше огромна привилегия, но напрежението е интензивно, а контролът е постоянен. Сега е подходящият момент да се оттегля и да погледна напред към следващата глава от кариерата си.“

„Искам да изразя най-дълбоката си благодарност към двамата ми асистенти Гари и Адам, към колегите ми съдии и към всички, свързани с играта, за подкрепата им през годините. Най-важното е, че искам да благодаря на семейството и приятелите си за тяхната непоколебима подкрепа на фона на огромните жертви, които тази кариера изискваше“, добави той.

Хауърд Уеб, главен съдийски директор в „Про Реф“, коментира: „Антъни беше фантастичен служител на играта в продължение на много години, както на местно, така и на международно ниво. Многократно му беше поверявано да ръководи най-големите мачове, включително Португалия срещу Испания на Световното първенство това лято, което в крайна сметка увенча една изключителна кариера.“

„Той последователно демонстрираше през дълъг период защо е един от най-добрите и успешни съдии, които английският футбол някога е произвеждал. Но не само постиженията му на терена го превръщат в модел за подражание. Професионализмът, който показва, и подкрепата за колегите му и за следващото поколение съдии, които искат да последват стъпките му, са доказателство за неговия характер“, каза още Уеб. „Благодарим му за огромния принос към играта и му желаем успех в следващата глава от кариерата му.“

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