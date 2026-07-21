Йоан Величков спечели два медала на Европейското първенство по тенис на маса за юноши до 19 години

Йоан Величков спечели два медала на Европейското първенство по тенис на маса за юноши до 19 години в Гондомар (Португалия). Той се окичи със сребро на двойки и с бронз в индивидуалната надпревара.

18-годишният Величков и австриецът Юлиан Ржихаушек достигнаха до финала при дуетите, загубен с 1:3 гейма (13:15, 3:11, 12:10, 6:11) от французите Натан Лам и Антоан Ноаро.

В схемата на сингъл българинът записа четири поредни победи във фазата на директните елиминации и достигна до полуфиналите, където отстъпи с 1:4 (11:9, 6:11, 12:14, 7:11, 10:12) на Натан Пилар (Франция), който впоследствие остана със сребърния медал след поражение на финала с 2:4 (12:10, 11:9, 9:11, 4:11, 8:11, 5:11) от италианеца Данило Фазо.

"Това е най-доброто класиране за България в индивидуалната надпревара при младежите от 1990 г. насам, когато легендарният Константин Ленгеров стана европейски шампион за кадети. Успехът на Величков идва като потвърждение, че българският тенис на маса се развива в правилната посока и стъпка по стъпка догонва традиционните фаворити на Стария континент като Франция, Румъния и Германия.", отбелязаха от Българската федерация по тенис на маса.

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