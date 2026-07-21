Йоан Величков спечели два медала на Европейското първенство по тенис на маса за юноши до 19 години в Гондомар (Португалия). Той се окичи със сребро на двойки и с бронз в индивидуалната надпревара.
18-годишният Величков и австриецът Юлиан Ржихаушек достигнаха до финала при дуетите, загубен с 1:3 гейма (13:15, 3:11, 12:10, 6:11) от французите Натан Лам и Антоан Ноаро.
В схемата на сингъл българинът записа четири поредни победи във фазата на директните елиминации и достигна до полуфиналите, където отстъпи с 1:4 (11:9, 6:11, 12:14, 7:11, 10:12) на Натан Пилар (Франция), който впоследствие остана със сребърния медал след поражение на финала с 2:4 (12:10, 11:9, 9:11, 4:11, 8:11, 5:11) от италианеца Данило Фазо.
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"Това е най-доброто класиране за България в индивидуалната надпревара при младежите от 1990 г. насам, когато легендарният Константин Ленгеров стана европейски шампион за кадети. Успехът на Величков идва като потвърждение, че българският тенис на маса се развива в правилната посока и стъпка по стъпка догонва традиционните фаворити на Стария континент като Франция, Румъния и Германия.", отбелязаха от Българската федерация по тенис на маса.