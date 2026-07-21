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Продължават допинг тестовете през нощта на Тур дьо Франс

  • 21 юли 2026 | 13:00
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Продължават допинг тестовете през нощта на Тур дьо Франс

Антидопинговите тестове в късната вечер или дори през нощта на колоездачната Обиколка на Франция продължават, като сега бяха проверени Пол Сексас и Ремко Евенепул, съобщава радио "Монте Карло".

Сега тестовете са засегнали няколко отбора, след които Ред Бул Бора, Декатлон и Групама, като това е станало по време на почивния ден преди трета и последна седмица от състезанието.

Лидерът Тадей Погачар и подгласникът му Йонас Вингегор, който вече отпадна то Тур дьо Франс заради тежко падане и счупена ключица, бяха проверени през нощта, което бе обявено за "нечовешко" от повечето от състезателите.

Отборът на Пол Сексас Декатлон е бил проверен вечерта към 20:30 часа. "Някои от състезателите вече спяха", уверява мениджърът на тима Ралф Денк. Осем състезатели от Ред Бул Бора, сред които и Ремко Евенепул, който е втори в генералното класиране, са били тествани към 22 часа.

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Снимки: Imago

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