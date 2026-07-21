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  3. Адриан Андреев се завърна успешно на корта след близо 7-месечна пауза

Адриан Андреев се завърна успешно на корта след близо 7-месечна пауза

  • 21 юли 2026 | 12:16
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Адриан Андреев се завърна успешно на корта след близо 7-месечна пауза

Адриан Андреев се завърна успешно на корта след повече от половин година отсъствие. 25-годишният български тенисист успя да влезе в основната схема на M15 турнира на клей в Сеграте (Италия) с награден фонд 15 000 евро след две последователни победи в квалификациите.

Андреев започна с труден успех след обрат срещу представителя на домакините Алесандро Спадола с 3:6, 6:1, 10:1, а във втория кръг на пресявките разби с французина Дамиен Клер с 6:1, 6:0.

На старта на основната схема Адриан Андреев ще се изправи срещу №476 в световната ранглиста Александър Бинда (Италия).

В момента софиянецът се намира на 1146-о място в световната ранглиста, но най-добрият му ранкинг е №183 от 18 август 2023 година. В началото на 2025-а той също бе близо до топ 200, но две големи паузи от по шест и седем месеца доведоха до огромен спад за него в класацията на АТР. Миналия сезон Адриан се зарази с вируса на Епщайн, който причинява инфекциозна мононуклеоза. Заболяването наложи пауза от април до октомври, но през есента на 2025 г. той успешно се завърна към професионални турнири. До края на годината Андреев участва на серия от турнири в Мароко и Турция, а последната му изява бе на 2 януари, когато отпадна на четвъртфиналите в Маракеш.

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