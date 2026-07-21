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Григор Димитров тренира в Бевърли Хилс

  • 21 юли 2026 | 10:29
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Григор Димитров тренира в Бевърли Хилс

Григор Димитров започна подготовка за турнирите на твърда настилка. Най-добрият български тенисист вече е в САЩ, където тренира в района на Бевърли Хилс, щата Калифорния.

“Много се радваме, че си при нас, Григор Димитров! Успех в Лос Кабос”, написа в Инстаграм бившата №19 в женския тенис Ане Уайт, която понастоящем е директор на тенис клуб “Бевърли Хилс”.

Как протича подготовката на Григор показа и неговият кондиционен треньор Ютака Накамура, който публикува видео с тренировка на 35-годишния хасковлия във фитнеса.

Юбилейното 10-о издание на турнирът от категория АТР 250 в Лос Кабос ще се проведе от 25 юли до 1 август, а Димитров получи “уайлд кард” от организаторите .

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За бившия номер 3 в света участието в мексиканския курорт ще бъде второ в кариерата му. Първото беше през 2019 г., когато той записа победа над Стив Джонсън в драматичен трисетов мач (7:6, 4:6, 7:6), преди да бъде спрян на осминафиналите от аржентинеца Гуидо Пея с 4:6, 2:6.

Интересен момент от историята на турнира е неговото виртуално издание през 2020 г. поради пандемията от Ковид-19. Тогава победителите се определяха чрез онлайн гласуване, а Григор Димитров спечели най-много гласове от феновете и символично триумфира с титлата в импровизираната надпревара.

„2026 г. е изключително специална за нас. Отбелязваме десет години, изпълнени с усилена работа, незабравими истории и качествен тенис. Гордеем се с развитието на турнира и затова продължаваме да инвестираме в още по-високо ниво на организация и конкуренция“, коментира директорът на събитието Хосе Антонио Фернандес.

Освен тенис от висок клас, организаторите са подготвили и богата съпътстваща програма. През цялата седмица феновете ще могат да се насладят на концерти, развлекателни събития и специално шоу за закриването на юбилейното издание. Инфраструктурата също е подобрена, като за първи път комплексът ще разполага с шест корта вместо досегашните пет.

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