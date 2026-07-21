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Въвеждат ограничения за евтините билети на Australian Open

  • 21 юли 2026 | 10:56
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Въвеждат ограничения за евтините билети на Australian Open

Откритото първенство на Австралия по тенис ще въведе дневни ограничения за евтините билети за турнира от Големия шлем по тенис за първи път, след като дългите опашки и струпването на хора помрачиха турнира през януари.

Организаторите от Тенис Австралия заявиха, че ще ограничат разпределението на пропуските на стойност 49 австралийски долара (34 щатски долара) през първата седмица на основната схема, тъй като очакват търсенето да бъде по-силно от всякога през 2027 г.

„Това решение отразява нарастващата популярност на Откритото първенство на Австралия и ще помогне да се гарантира, че феновете ще могат да се възползват максимално от всичко, което се предлага в района“, се казва в изявление на федерациятапо тенис на Австралия.

Пропуските за терен позволяват на притежателите им да се придвижват между мачовете извън основните кортове в Мелбърн Парк и са изключително популярни сред феновете.

Въпреки това, скокът в посещаемостта през последните години допринесе за дългите опашки за достъп до кортовете и породи опасения относно влошаващото се преживяване за феновете.

Рекордните 1 368 043 фенове посетиха турнира през 2026 г. по време на триседмичния му график, като Карлос Алкарас спечели титлата при мъжете, а Елена Рибакина - при жените.

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