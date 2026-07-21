Надал и Алкарас празнуват триумфа на световното

Испанските футболни фенове бяха в празнично настроение в неделя вечер, след като националният отбор на страната триумфира на Световното първенство през 2026 г. Сред празнуващите имаше и няколко добре познати лица от ATP тура.

Рафаел Надал, Карлос Алкарас и Рафаел Ходар отпразнуваха по различен начин победата на Испания с 1:0 над Аржентина във финала. Бившият водач в световната ранглиста Надал изгледа двубоя у дома и публикува видеозапис от празненствата си с надпис на испански:

„НАПРЕЕЕЕЕД, ИСПАНИЯ! 🏆 СВЕТОВНИ ШАМПИОНИ ЗА ВТОРИ ПЪТ!“

Надал от дълги години е привърженик на „Реал Мадрид“ и испанския национален отбор. Той присъства и при първия триумф на Испания на световно първенство при мъжете – в Южна Африка през 2010 г.

След онзи финал легендата на ATP тура влезе в съблекалнята заедно с кралица София, за да празнува с футболистите. Този път част от празненствата на стадиона стана Алкарас, който също е член на клуба на тенисистите, достигали до първото място в ранглистата на ATP, а в момента е номер 3 в света.

23-годишният испанец наблюдава от трибуните двубоя, решен с гол на Феран Торес в продълженията. Преди мача Алкарас помогна за представянето на трофея от Световното първенство по време на церемонията на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси. По-късно той излезе на терена, за да празнува заедно с Торес и останалите испански национали, сред които Ламин Ямал, Родри и Дани Олмо.

19-годишният Ямал олицетворява едновременно настоящето и бъдещето на испанския национален отбор, а неговият еквивалент в ATP тура вероятно е Рафаел Ходар. Изгряващата звезда от #NextGenATP, който беше само на три години по време на Световното първенство през 2010 г. и едва ли помни тогавашните празненства, също присъстваше на стадион „МетЛайф“, за да наблюдава как страната му печели трофея за втори път.

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