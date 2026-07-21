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  3. Контузия извади от строя Джазмин Паолини

Контузия извади от строя Джазмин Паолини

  • 21 юли 2026 | 13:14
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Контузия извади от строя Джазмин Паолини

Джазмин Паолини няма да играе в предстоящите турнири заради контузия на крака, съобщи италианската тенисистка в социалните медии.

"За съжаление, реших да се оттегля от турнирите във Вашингтон и Торонто, за да дам допълнително време за възстановяване. Тъжно ми е да ги пропусна и пожелавам на всички, участващи в тези турнири, прекрасни две седмици. Благодаря ви, както винаги, за любовта и подкрепата", написа Паолини в профила си в социалната мрежа Инстаграм.

30-годишната италианка Паолини игра финали на "Ролан Гарос" и "Уимбълдън" през 2024 година.

Турнирът във Вашингтон ще се проведе между 27 юли и 2 август, а този в Торонто е от 1 до 13 август.

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