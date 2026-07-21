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  3. Бургас посреща един от най-интересните турнири по пикълбол в България това лято

Бургас посреща един от най-интересните турнири по пикълбол в България това лято

  • 21 юли 2026 | 09:35
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Бургас посреща един от най-интересните турнири по пикълбол в България това лято

Бургас ще бъде домакин на един от най-интересните турнири по пикълбол в България това лято. На 25 и 26 юли Avenue Tennis & Pickleball Club ще приеме Avenue Pickleball Open 2026 – държавен турнир, включен в календара на Pickleball Tour Bulgaria, който ще носи точки и за международната рейтингова система DUPR.

Надпреварата ще предложи два дни, изпълнени с оспорвани двубои, силна конкуренция и възможност за натрупване на ценни точки в националната и международната ранглиста.

Участниците ще могат да се състезават в следните категории:

Сингъл:

Men′s Singles Intermediate 3.0+

Men′s Singles Open

Women′s Singles Open

 Двойки:

Men′s Doubles Intermediate 3.0+

Men′s Doubles Open

Mixed Doubles Open

Mixed Doubles Intermediate 3.0+

Women′s Doubles Open

 Турнирът ще се проведе в групова фаза и елиминации, като точният формат ще зависи от броя на записаните състезатели. Всички срещи ще бъдат официално отчетени в системата DUPR.

 Победителите и призьорите във всички категории ще получат купи, медали и награди, осигурени от партньорите на турнира.

Организаторите напомнят на участниците да се регистрират и да заплатят таксата за участие преди първия си мач, да бъдат на комплекса поне 15 минути преди началния час на срещата си и да следят програмата в платформата Tournated.

 Желаещите да се включат могат да намерят повече информация и да се запишат за турнира чрез платформата Tournated, а състезателите, които все още нямат международен рейтинг, могат да направят своята регистрация в DUPR.

 Повече информация за турнира можете да видите на: https://tournated.com/tournament/11175

 А за да започнете да изграждате своят международен Пикълбол рейтинг можете да направите своята регистрация тук: https://www.dupr.com/

 За въпроси относно регистрацията, системите DUPR и Tournated, намирането на партньор или хотелското настаняване организаторите са осигурили телефон за контакт: 0887 768 888.

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