Шампионската лига отново залага на Самоков за домакин на квалификациите

България отново ще приеме квалификациите в Шампионската лига. Това ще се случи между 14 и 20 септември в “Арена СамЕлион”, в Самоков. Новината бе потвърдена от официалния сайт на турнира, който отново отчете за пореден път успешното си партньорство с Рилски спортист и Българската федерация по баскетбол.

След по-малко от два месеца в Самоков 24 отбора, сред които и бронзовият медалист в Sesame Национална Баскетболна Лига през 2025/2026 Рилски спортист, ще се включат в два турнира. Победителите от тях ще станат част от редовния сезон на Шампионската лига през 2026/2027. Самоков бе домакин на квалификациите и през миналата есен.

“Винаги сме се вслушвали в нашите клубове, тъй като те са едни от най-важните заинтересовани страни в тази организация. През миналия сезон получихме само положителни отзиви за Самоков. Всъщност много участващи клубове бяха впечатлени от нивото и качеството на всички съоръжения там, включително тренировъчните зали, хотелите и “Арена СамЕлион”, където се провеждаха мачовете. Завръщането на квалификационните турнири в Самоков беше най-доброто възможно решение”, коментира главният изпълнителен директор на Шампионската лига Патрик Комнинос.

Рилски спортист, домакинът на събитието, ще участва във втория квалификационен кръг на пресявките, заедно с 15 други отбора, докато в първия квалификационен кръг ще се впуснат осем национални шампиони и финалисти от държави, които не са представени в редовния сезон. Първият съперник на самоковци ще бъде испанският Бреоган.

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