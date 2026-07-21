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  3. Карла Бързакова започна с убедителна победа на Европейското до 14 години в Чехия

Карла Бързакова започна с убедителна победа на Европейското до 14 години в Чехия

  • 21 юли 2026 | 09:29
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Карла Бързакова започна с убедителна победа на Европейското до 14 години в Чехия

Карла Бързакова се класира за втория кръг на сингъл при девойките на Европейското лично първенство до 14 години, което започна днес в Мост (Чехия).

Държавната шампионка на България до 14 години започна с убедителна победа, след като се наложи с 6:0, 6:4 над Катрина Лусина (Латвия).

Във втория кръг Бързакова ще се изправи срещу поставената под №11 в схемата Джини Чен (Великобритания).

Рая Петкова ще започне участието си директно от втория кръг с двубой срещу Виктория Нанава (Грузия).

Бързакова и Петкова са поставени под №14 в схемата на двойки при девойките и ще стартират срещу туркините Ая Акан и Едже Шен.

При юношите Бруно Дженев и Александър Борисов са сред поставените в схемата и ще започнат участието си директно от втория кръг на сингъл.

Поставеният под №6 Бруно Дженев ще се изправи срещу Лука Митрович (Хърватия), а №11 Александър Борисов ще играе срещу Арас Ялчъкая (Турция).

Дженев и Борисов са поставени под №4 в схемата на двойки при юношите и ще започнат участието си от втория кръг срещу победителите от двубоя между Йерней Мариншек и Иън Сулжич (Словения) и Филип Хартвигсен Дианати и Кевин Ле Ли (Дания).

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