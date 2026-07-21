Нов специалист в школата на ФК Светкавица 2014

Поредно ново попълнение в щаба на детско-юношеската школа на ФК Светкавица 2014 (Търговище). Става въпрос за Мирослав Цанков – един от най-утвърдените фитнес инструктори и специалисти по спортно хранене в Североизточна България.

„Нашата мисия е да изграждаме личности. Благодарим на Мирослав Цанков, че повярва в нашата философия и избра да стане част от развитието на Академията на ФК „Светкавица 2014“. Неговото решение да сподели своя професионален опит, знания и време в полза на нашите деца е безценен жест, който заслужава огромно уважение. Убедени сме, че заедно ще помогнем на десетки млади футболисти да изградят правилни навици, които ще им служат не само на терена, а през целия им живот“, пише в клубния сайт на търговищкия клуб.

Снимка: ФК Светкавица 2014 Търговище – фейсбук

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