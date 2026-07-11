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Още специалисти влизат в ДЮШ на Светкавица 2014

  • 11 юли 2026 | 11:44
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Още специалисти влизат в ДЮШ на Светкавица 2014

Светкавица 2014 (Търговище) направи следващата голяма крачка в развитието на своята Академия, като въвежда нов модел на работа с юношите. Развитието на наборите 2010 г., 2011 г. и 2012 г. ще бъде поверено на старши треньора Деян Павлов и главния методист на Академията Диян Кирилов. Двамата ще работят в екип за да изградят следващото поколение футболисти на клуба.

Павлов е юноша на Светкавица, преминал през професионалния футбол и днес е отдаден на развитието на младите състезатели. Притежава лиценз Grassroots. Има педагогическо образование и работи като специалист по сигурността в една от най-големите финансови компании в България и притежава дългогодишен управленски опит в изграждането и ръководенето на търговски екипи.

Кирилов е юноша на Светкавица и ЦСКА София, участник на европейско първенство U16 и е бивш футболист с над 250 професионални мача. Като треньор притежава лиценз UEFA A Licence и е специализирал в академиите на испанските Еспаньол и Виляреал. Работил е като треньор във ФК Светкавица, Черноломец (Попово) и ФК Кубрат, а през годините се утвърждава като един от водещите специалисти в Академията на Светкавица. Под негово ръководство едни от най-успешните набори на клуба печелят два поредни бронзови медала в първенствата на БФС при U15. Притежава висше педагогическо образование, придобито в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. С богатия си професионален и треньорски опит ,Диян Кирилов вече има още по-важна мисия – да е двигателят на методическото развитие в Академията.

Към тандема Павлов - Кирилов активно ще бъдат ангажирани и спортно-техническият директор, както и старши треньорът на представителния мъжки отбор. Те ще следят отблизо развитието на най-перспективните състезатели, ще участват в процеса на тяхната оценка и ще работят за плавното им интегриране в представителния отбор.

Снимка: ФК Светкавица 2014 Търговище – фейсбук

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