Волейболистите на България се срещнаха с деца от българската академия в Чикаго

Българският национален отбор по волейбол за мъже се е срещнал с деца от българската академия в Чикаго. Това се е случило след края на мачовете от Лигата на нациите в американския град.

"Малко преди да отпътуват от Чикаго, националите ни се срещнаха с децата от Българската волейболна академия в града (BVA Lions - Volleyball Academy). Академията е основана през 2019 година от български треньори, които живеят и работят в Чикаго, и днес дава възможност на десетки деца да тренират волейбол и да запазят връзката си с България чрез спорта. За младите волейболисти срещата с националния отбор беше незабравимо преживяване, изпълнено с усмивки, снимки, автографи и много вдъхновение. Благодарим на цялата българска общност в Чикаго за топлото посрещане, гостоприемството и невероятната подкрепа към националния ни отбор", се казва в съобщението на БФВолейбол.

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България завърши на осмо място в предварителната фаза в Лигата на нациите, което е най-доброто класиране за отбора след създаването на турнира, провеждащ се всяко лято.

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