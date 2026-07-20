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Григор прогресира в световната ранглиста, ново рекордно класиране на Иван Иванов

  • 20 юли 2026 | 09:05
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Григор прогресира в световната ранглиста, ново рекордно класиране на Иван Иванов

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с четири места в световната ранглиста и при обновяването й днес заема 142-ра позиция с актив от 432 точки. През миналата седмица 35-годишният хасковлия игра на ATP 250 турнира на клей в Бостад, където достигна до осминафиналите.

Втората ракета на България Пьотр Нестеров също направи четири крачки нагоре в класацията и е под №365 с 365 пункта на сметката му.

Димитър Кузманов падна с една позиция до №395, а Александър Донски прогресира с една до №549.

Голям прогрес и рекордно класиране записа юношеският шампион на Уимбълдън и US Open за 2026 Иван Иванов, който прескочи 19 места и вече е 565-и. Националът на България за Купа “Дейвис” достигна през миналата седмица до втория кръг на турнира на твърди кортове от категорията “Чаланджър 75” в испанския град Пособленко, след като на старта победи със 7:6(5), 2:6, 7:5 италианеца, който се намираше със 155 позиции пред българина в световната ранглиста. Последва среднощна драма и загуба на 17-годишния Иванов във втория кръг от поставения под номер 5 в основната схема и 235-и в света Оливър Крофорд (Великобританияр) с 0:6, 6:4, 5:7.

В топ 10 няма промени. С голям аванс на върха е Яник Синер, който с 13 450 точки си гарантира първото място поне до края на годината. Втори е Александър Зверев с 8480, а трети Карлос Алкарас с 8160 точки.

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