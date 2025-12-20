Популярни
Благотворителната бойна гала Fight Fest 2
  • 20 дек 2025 | 18:20
  • 495
  • 0
"Кралицата на шаха" по Netflix разказва историята на великата Юдит Полгар

„Кралицата на шаха“ – нов документален филм за легендарната гросмайсторка Юдит Полгар – беше избран за престижния кинофестивал „Сънданс“ през 2026 година. Само дни след обявяването стана ясно и че стрийминг гигантът Netflix е придобил правата и ще пусне филма в платформата си по-късно през следващата година.

Изключителната история на най-великата жена шахматист в историята е селектирана за прожекция на един от най-престижните филмови фестивали в света. „Сънданс“ обяви официалната си програма в сряда, което бележи силен старт за филма и изкарва една от най-влиятелните фигури в шаха на световната сцена. Документалният филм ще има четири прожекции в Парк Сити, щата Юта, в периода от 27 януари до 1 февруари.

„За мен е дълбока чест „Кралицата на шаха“ – откровен и внимателно изграден документален филм, който улавя моя път и преживявания – да бъде избран за фестивала „Сънданс“ през 2026 година“, заяви Полгар в коментар за Chess.com, като добави:

„Още от най-ранните етапи процесът на създаване на филма беше белязан от изключителна прецизност – задълбочени разговори, дълги размишления и много смислени диалози помогнаха да оформим историята, която искахме да разкажем. Още тогава имах усещането, че филмът ще се превърне в нещо уникално, а да видя как тази първоначална интуиция оживява на екрана е наистина невероятно.“

Документалният филм проследява невероятната история на Полгар в Унгария като най-великата шахматистка на всички времена – от изгряването ѝ като 12-годишно дете чудо, пробило в топ 100 на света, до историческото ѝ постижение на 15-годишна възраст, когато задмина Боби Фишер и стана най-младият гросмайстор в света.

Лентата включва интервюта с Юдит, нейното семейство, Гари Каспаров и други ключови личности от шахматния свят, които разказват историята за това как едно малко момиче е било отгледано в рамките на семеен експеримент за създаване на гении. Съперничеството ѝ с Каспаров, драматичните двубои и неочакваните приятелства оформят централната сюжетна линия на филма.

„Кралицата на шаха“ е режисиран от номинираната за „Оскар“ и носителка на „Еми“ Рори Кенеди – дъщеря на Робърт Ф. Кенеди и сестра на настоящия министър на здравеопазването на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши. Тя е утвърден документалист, известна с филми като „Призраците на Абу Граиб“ (2007) и „Последните дни във Виетнам“ (2014).

„Живеем във време, в което много хора все още се борят за равни възможности – животът на Юдит показва какво може да се случи, когато един човек има решимостта да разбие бариерите“, каза Кенеди. „С този филм аз и екипът ми се надяваме да дадем на Юдит Полгар – най-великата шахматистка в историята – вниманието, което нейният новаторски път заслужава“, добави тя.

И това не е всичко: в четвъртък стана ясно и че Netflix е придобил правата за стрийминг на документалния филм пред своите над 300 милиона абонати по целия свят, което гарантира мащабно международно разпространение.

„Радваме се да представим историята на Юдит в Netflix, където хора от цял свят ще могат да видят какво е възможно, когато поставим под въпрос утвърдените представи за пол, талант и възможности“, заяви Кенеди.

