"Кралицата на шаха" по Netflix разказва историята на великата Юдит Полгар

„Кралицата на шаха“ – нов документален филм за легендарната гросмайсторка Юдит Полгар – беше избран за престижния кинофестивал „Сънданс“ през 2026 година. Само дни след обявяването стана ясно и че стрийминг гигантът Netflix е придобил правата и ще пусне филма в платформата си по-късно през следващата година.

Изключителната история на най-великата жена шахматист в историята е селектирана за прожекция на един от най-престижните филмови фестивали в света. „Сънданс“ обяви официалната си програма в сряда, което бележи силен старт за филма и изкарва една от най-влиятелните фигури в шаха на световната сцена. Документалният филм ще има четири прожекции в Парк Сити, щата Юта, в периода от 27 януари до 1 февруари.

„За мен е дълбока чест „Кралицата на шаха“ – откровен и внимателно изграден документален филм, който улавя моя път и преживявания – да бъде избран за фестивала „Сънданс“ през 2026 година“, заяви Полгар в коментар за Chess.com, като добави:

„Още от най-ранните етапи процесът на създаване на филма беше белязан от изключителна прецизност – задълбочени разговори, дълги размишления и много смислени диалози помогнаха да оформим историята, която искахме да разкажем. Още тогава имах усещането, че филмът ще се превърне в нещо уникално, а да видя как тази първоначална интуиция оживява на екрана е наистина невероятно.“

Документалният филм проследява невероятната история на Полгар в Унгария като най-великата шахматистка на всички времена – от изгряването ѝ като 12-годишно дете чудо, пробило в топ 100 на света, до историческото ѝ постижение на 15-годишна възраст, когато задмина Боби Фишер и стана най-младият гросмайстор в света.

What an honor to have this insightful and honest documentary, Queen of Chess, about my story selected for the Sundance Film Festival! My deepest thanks go to the creative team and to the film’s brilliant director, #RoryKennedy, whose vision shaped every moment. I’m grateful to… https://t.co/9fa1lzZC9c — Judit Polgar (@GMJuditPolgar) December 10, 2025

Лентата включва интервюта с Юдит, нейното семейство, Гари Каспаров и други ключови личности от шахматния свят, които разказват историята за това как едно малко момиче е било отгледано в рамките на семеен експеримент за създаване на гении. Съперничеството ѝ с Каспаров, драматичните двубои и неочакваните приятелства оформят централната сюжетна линия на филма.

„Кралицата на шаха“ е режисиран от номинираната за „Оскар“ и носителка на „Еми“ Рори Кенеди – дъщеря на Робърт Ф. Кенеди и сестра на настоящия министър на здравеопазването на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши. Тя е утвърден документалист, известна с филми като „Призраците на Абу Граиб“ (2007) и „Последните дни във Виетнам“ (2014).

„Живеем във време, в което много хора все още се борят за равни възможности – животът на Юдит показва какво може да се случи, когато един човек има решимостта да разбие бариерите“, каза Кенеди. „С този филм аз и екипът ми се надяваме да дадем на Юдит Полгар – най-великата шахматистка в историята – вниманието, което нейният новаторски път заслужава“, добави тя.

И това не е всичко: в четвъртък стана ясно и че Netflix е придобил правата за стрийминг на документалния филм пред своите над 300 милиона абонати по целия свят, което гарантира мащабно международно разпространение.

„Радваме се да представим историята на Юдит в Netflix, където хора от цял свят ще могат да видят какво е възможно, когато поставим под въпрос утвърдените представи за пол, талант и възможности“, заяви Кенеди.