Колби Ковингтън пребори Арман Царукян

Колби Ковингтън е първият в историята кросоувър шампион на организацията RAF.

В събота вечер в Милуоки, Ковингтън се изправи срещу Арман Царукян в битка за дебютната титла. Бившият борец от Дивизия 1 на колежанското първенство на САЩ демонстрира класата си и надделя над Царукян в изключително оспорван сблъсък.

Царукян излезе, опитвайки се да спечели публиката в Уисконсин, носейки традиционна за щата шапка с формата на сирене. Ковингтън определено беше по-едрият от двамата в срещата, но това изобщо не притесни Царукян, който веднага влезе в битката. Двамата бойци влязоха в клинч, но никой не успя да извлече значително предимство от тези позиции, като прилагаха различни техники. В края на първия рунд Царукян смени нивото за атака в единия крак, но Ковингтън отговори с хват през кръста, събори го и поведе с 3:0, включително точка, получена по-рано в рунда заради пасивност на съперника.

Защитата на Ковингтън остана много солидна, но във втория рунд Царукян успя да изпълни по-чиста атака в крака, вдигна Ковингтън във въздуха и осъществи събаряне, след като американецът се отказа от позицията, за да избегне точки за експозиция. След рестарта Ковингтън най-накрая опита собствено събаряне, но Царукян успя да се защити и да не допусне точки след зрелищна размяна на позиции. Въпреки това, както и в първия рунд, Царукян предприе слаба атака в края, а Ковингтън се защити със „спрол“ и го заобиколи, за да спечели още две точки.

В началото на третия рунд Царукян изоставаше с три точки и се бореше с нужната неотложност, като постоянно пресираше и атакуваше. Това доведе до наказателна точка за пасивност на Ковингтън, но Царукян така и не успя да пробие защитата му, за да отбележи. Той продължи да опитва, но Ковингтън се защитаваше ефективно и не му даде никакъв шанс, като в крайна сметка измъкна победата с 5:3 и нанесе първа загуба на Царукян в RAF.

След мача Ковингтън отправи много комплименти към Царукян, заявявайки, че скоро ще стане шампион на UFC в лека категория. След това той изброи списък с възможни опоненти за новата си титла, включително Белал Мохамед и Хамзат Чимаев.

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