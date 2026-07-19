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Почина американска състезателка по бокс, която е била блъсната от кола

  • 19 юли 2026 | 17:47
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Почина американска състезателка по бокс, която е била блъсната от кола

Американската състезателка по бокс Хана Рап, която през миналия месец се изправи срещу Тиара Браун за шампионската титла в лека категория на Световния боксов съвет (WBC), е починала в събота, след като е била блъсната от кола, когато е карала колело, съобщиха властите на окръг Бразос в щата Тексас.

26-годишната Рап беше спечелила осем от първите си девет двубоя на професионалния ринг, като спечели титлата в лека категория на Северноамериканската боксова федерация, след което загуби срещу Тиара Браун.

"Тя беше изключителна боксьорка, но преди всичко безценен член на нашето боксово семейство. Присъединяваме се към скръбта на нейните близки, нейния екип и всички онези, които имаха привилегията да я познават и подкрепят през цялата й блестяща кариера", каза президентът на WBC Маурисио Сюлейман.

31-годишният Чарлз Медина е арестуван и обвинен в непредумишлено убийство заради смъртта на Хана Рап, добавиха от шерифската служба на окръг Бразос.

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