Всички 12 отбора са лицензирани: Дея спорт получи право на участие в WINBET Супер Волей

Волейболен клуб Дея Спорт изпълни условията за лицензиране и бе допуснат до участие в WINBET Супер Волей за сезон 2026/27. Това стана ясно днес, след заседание на лицензионната комисия към НВЛ-мъже. По този начин, всички 12 клуба вече са с право на участие.

Напомняме, че клубът не бе покрил изисквания по чл.19 от Правилника, като получи от комисията 30-дневен допълнителен срок за отстраняването им, което е вече изпълнено.

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"Всички 12 отбора са вече лицензирани и утре теглим жребия за новия сезон, както и за WINBET Суперкупа. На 17 и 18 октомври стартираме именно с борбата за първия трофей, а седмица по-късно откриваме и редовния сезон", лаконичен бе президентът на НВЛ-мъже Живко Желев.

Жребият е утре - вторник, от 11:00 часа, и ще бъде директно излъчван в ефира на Мах One.

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