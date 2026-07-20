Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Всички 12 отбора са лицензирани: Дея спорт получи право на участие в WINBET Супер Волей

Всички 12 отбора са лицензирани: Дея спорт получи право на участие в WINBET Супер Волей

  • 20 юли 2026 | 14:23
  • 781
  • 0

Волейболен клуб Дея Спорт изпълни условията за лицензиране и бе допуснат до участие в WINBET Супер Волей за сезон 2026/27. Това стана ясно днес, след заседание на лицензионната комисия към НВЛ-мъже. По този начин, всички 12 клуба вече са с право на участие.

Напомняме, че клубът не бе покрил изисквания по чл.19 от Правилника, като получи от комисията 30-дневен допълнителен срок за отстраняването им, което е вече изпълнено.

Шок! Новият клуб на Цветан Соколов все още без лиценз за WINBET Супер Волей
Шок! Новият клуб на Цветан Соколов все още без лиценз за WINBET Супер Волей

"Всички 12 отбора са вече лицензирани и утре теглим жребия за новия сезон, както и за WINBET Суперкупа. На 17 и 18 октомври стартираме именно с борбата за първия трофей, а седмица по-късно откриваме и редовния сезон", лаконичен бе президентът на НВЛ-мъже Живко Желев.

Жребият е утре - вторник, от 11:00 часа, и ще бъде директно излъчван в ефира на Мах One.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Алекс Николов топреализатор и най-добър нападател в Лигата на нациите

Алекс Николов топреализатор и най-добър нападател в Лигата на нациите

  • 20 юли 2026 | 06:34
  • 2587
  • 3
Вижте 1/4-финалите във Волейболната Лига на нациите при мъжете

Вижте 1/4-финалите във Волейболната Лига на нациите при мъжете

  • 20 юли 2026 | 06:27
  • 4048
  • 1
Полша удари САЩ в последния мач от основната фаза в Лигата

Полша удари САЩ в последния мач от основната фаза в Лигата

  • 20 юли 2026 | 06:18
  • 1218
  • 0
Словения приключи основната фаза във VNL с успех над Сърбия

Словения приключи основната фаза във VNL с успех над Сърбия

  • 20 юли 2026 | 04:17
  • 1889
  • 0
Волейболистите 10-и в световната ранглиста след Лигата на нациите

Волейболистите 10-и в световната ранглиста след Лигата на нациите

  • 20 юли 2026 | 03:08
  • 4438
  • 3
Алекс Николов: Не успяхме да свършим работата докрай, но се борихме

Алекс Николов: Не успяхме да свършим работата докрай, но се борихме

  • 20 юли 2026 | 02:20
  • 4208
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Левски в битка с грандове на Кипър или Казахстан, ако отстрани Крайова в ШЛ

Левски в битка с грандове на Кипър или Казахстан, ако отстрани Крайова в ШЛ

  • 20 юли 2026 | 13:10
  • 25331
  • 32
ЦСКА се размина с Фенербахче - ето съперника на "червените" при отстраняване на Карабах

ЦСКА се размина с Фенербахче - ето съперника на "червените" при отстраняване на Карабах

  • 20 юли 2026 | 14:25
  • 13769
  • 12
Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

  • 20 юли 2026 | 01:01
  • 137851
  • 1011
Мирослав Живков в Block Out: Голямо браво на момчетата за това, което направиха

Мирослав Живков в Block Out: Голямо браво на момчетата за това, което направиха

  • 20 юли 2026 | 13:51
  • 8563
  • 4
Ударът, който сложи началото на баталните сцени след вчерашния финал

Ударът, който сложи началото на баталните сцени след вчерашния финал

  • 20 юли 2026 | 13:03
  • 18217
  • 31
Правилно ли бе отменен голът на Нико Уилямс

Правилно ли бе отменен голът на Нико Уилямс

  • 20 юли 2026 | 09:59
  • 14671
  • 43