Мароко планира да разшири драстично легловата си база за Мондиал 2030

Мароко планира да разшири хотелския си капацитет с 60 000 легла, което се равнява на около една пета от сегашния му общ брой, до момента, в който страната стане съ-домакин на Световното първенство по футбол през 2030 година, заяви министърът на туризма. Северноафриканската страна придоби още по-голяма публичност след участието си на четвъртфиналите на последното Световно първенство, след като стана първият африкански и арабски отбор, достигнал до полуфиналите в Катар преди четири години. Длъжностните лица искат да използват подновеното внимание за трайни ползи за туристическата индустрия на страната, която осигурява работа на стотици хиляди мароканци и допринася с около 7% от брутния вътрешен продукт.

Мароко и Испания в спор за финала на Мондиал 2030

„Виждаме Световното първенство по футбол през 2030-а като ускорител, а не като самоцел“, каза министърът на туризма Фатим-Захра Амор пред агенция Ройтерс. Правителството инвестира над 190 милиарда дирхама (около 20 милиарда долара) за изграждане и разширяване на железопътна и пътна мрежа, летища, стадиони и друга градска инфраструктура преди турнира през 2030-а, където Мароко е един от тримата основни домакини заедно с Португалия и Испания.

Броят на мачовете, които всяка от тях ще приеме, все още не е обявен. Мароко вече е добавило 45 000 хотелски легла през последните четири години, с което настоящият им брой достига малко над 300 000, показват официални данни. Северноафриканската страна е посрещнала близо 20 милиона туристи миналата година, което я прави най-посещаваната дестинация в Африка. Тя си е поставила за цел да привлече 26 милиона посетители до 2030 година.

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Снимки: Gettyimages