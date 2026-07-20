Георги Павлов: Европейското в Риети показа, че България има перспективни млади състезатели

Президентът на Българска федерация лека атлетика Георги Павлов е доволен от представянето на родните спортисти на Европейското първенство за юноши и девойки до 18 години в Риети (Италия).

"Европейското първенство за юноши и девойки под 18 години в Риети показа, че българската лека атлетика разполага с талантливи и перспективни млади състезатели, които имат възможност да се конкурират с най-добрите в Европа. Поздравявам Виктория Ангелова за европейската титла в тройния скок и за впечатляващия резултат от 13.98 метра - нов личен рекорд и рекорд на първенствата. Този успех е повод за гордост за цяла България и е доказателство за нейния талант, постоянство и за качествената работа на нейния треньор Георги Помашки", каза Павлов.

Виктория Ангелова с европейската титлата на троен скок до 18 години

"Поздравления заслужават и шестимата български финалисти. Присъствието на толкова наши атлети сред най-добрите на континента е ясен показател, че имаме възможности, потенциал и основа, върху която трябва да продължим да градим. Поздравявам и всички български участници в първенството. В съвременната атлетика конкуренцията става все по-сериозна и самото достигане до голям международен шампионат вече е значимо постижение. Зад всяко участие стоят години труд, лишения, тренировки и подкрепа от треньори, семейства и клубове. За част от тези млади състезатели сезонът продължава и със Световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Орегон (САЩ). Вярвам, че ще представят достойно България и на световната сцена!", добави той.

"Именно тези деца трябва да бъдат подпомагани финансово, за да успеем да ги задържим в спорта. Твърде често талантливи млади атлети се отказват, защото не виждат сигурност, перспектива и реална подкрепа по пътя към спорта за мъже и жени. Затова отново повдигам въпроса за увеличаването на таксите за картотекиране на клубовете към Българската федерация по лека атлетика. По този начин ще имаме свободата да насочваме финансиране към младите ни таланти, за да им дадем причина и възможност да продължат развитието си в леката атлетика. Резултатите от Риети ни дават увереност, но и ни задължават да работим още по-отговорно. България има талантливи деца. Наш дълг е да им дадем възможност да развият качествата си и да достигнат до големите успехи, на които са способни", завърши президентът на БФЛА.

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