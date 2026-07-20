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  3. Първата ракета на България Елизара Янева с ново рекордно класиране

Първата ракета на България Елизара Янева с ново рекордно класиране

  • 20 юли 2026 | 09:50
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Първата ракета на България Елизара Янева с ново рекордно класиране

Ново рекордно класиране записа първата ракета на България в женския тенис Елизара Янева. 19-годишната пловдивчанка, която през миналата седмица достигна до четвъртфиналите на турнира от сериите WTA 125 на клей в Рим, се изкачи с десет места в световната ранглиста и вече е 186-а с актив от 413 точки.

В същото време доскорошната №1 на България Виктория Томова продължава отстъплението си. 31-годишната софиянка се срина с 25 места до №232 с актшв от 314 точки.

Най-голям прогрес през тази седмица отбелязва Росица Денчева, която прескочи цели 64 позиции и вече е 349-а със 184 точки, също върхов ранкинг в кариерата й до момента.

В челото на класацията няма промени. №1 в света остана Арина Сабаленка с 8550 точки, следван от Елена Рибакина с 8143, Джесика Пегула с 6301 точки и други.

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