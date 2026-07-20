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  3. Националите до 18 години постигнаха победа в последната си контрола преди Европейското първенство

Националите до 18 години постигнаха победа в последната си контрола преди Европейското първенство

  • 20 юли 2026 | 08:02
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Националите до 18 години постигнаха победа в последната си контрола преди Европейското първенство

Националният отбор на България за юноши до 18 години постигна победа в последната си контрола преди Европейското първенство, Дивизия A, в Италия.

В “Арена Ботевград” съставът на Веселин Веселинов се справи със съпротивата на Великобритания със 75:71.

Преди ден националите до 18 години загубиха от същия съперник с 51:72, съобщават от БФ Баскетбол.

Това бяха последните проверки за юношите преди Европейското първенство, Дивизия А, което ще се проведе в Трентино (Италия) от 25 юли до 2 август. Българите са в група C на турнира заедно с тимовете на Литва, Германия и Словения.

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