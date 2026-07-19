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  3. Любослав Григоров с бронз на Европейското по Джудо в Сараево

Любослав Григоров с бронз на Европейското по Джудо в Сараево

  • 19 юли 2026 | 04:08
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Любослав Григоров с бронз на Европейското по Джудо в Сараево

Любослав Григоров спечели бронзов медал на Европейската купа по джудо в Сараево (Босна и Херцеговина).

В спор за отличието българинът се наложи над Диего Реа (Италия) след трето предупреждение на съперника в категория до 60 килограма.

По-рано тази година, отново в Сараево, Григоров стана първи на състезание от същия ранг.

При жените Ирина Железарска остана на крачка от стълбичката - пета в категория над 78 кг. Българката записа победа и загуба, а в малкия финал отстъпи пред Талия Нарино (Румъния).

В неделя излизат останалите родни представители - Габриела Димирова (52 кг), Мариян Палев (90 кг) и Борис Георгиев (100 кг).

На турнира участват 295 състезатели от 35 държави.

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