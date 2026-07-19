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Оклахома Сити, Атланта и Далас размениха играчи в тристранна сделка в НБА

  • 19 юли 2026 | 20:22
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Оклахома Сити, Атланта и Далас размениха играчи в тристранна сделка в НБА

Отборите на Оклахома Сити Тъндър, Атланта Хоукс и Далас Маверикс извършиха тристранна сделка, в чиято основа са крилата Люгуенц Дорт и Закари Ризаше, съобщи ESPN.

Атланта получи от Оклахома канадеца Люгуенц Дорт, известен като един от най-коравите защитници в Националната баскетболна асоциация. Освен това "ястребите" взимат и гарда на Далас Райън Нембхард.

Далас получава бившия избор номер 1 в драфта Ризаше. За Оклахома остават три избора във втория кръг на драфта, с което "гръмотевиците" събраха седем избора във втория кръг на драфта само това лято. Те бяха акумулирани от сделките за Айзея Джо, който премина в Детройт Пистънс, и Аарън Уигинс, който също отиде в Атланта. Това ще спести на шампионите от 2025 година над 224 милиона долара от данъци и такси.

Играч с профила на Дорт отдавна бе цел на ръководството на Атланта, тъй като тимът разполага с още двама елитни защитници в лицето на Дайсън Даниелс и Никейл Алекзандър-Уокър. Раздялата с 21-годишния Ризаше не е чак толкова неочаквана, ако и той да бе избран под номер 1 в драфта едва две години. В първите си два сезона в НБА той не успя да разгърне потенциала си и до момента има показатели от само 11,1 точки, 3,7 борби и 1,2 асистенции средно на мач.

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Снимки: Imago

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