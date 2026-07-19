Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Янакопулос: Който няма основна цел да играе за Панатинайкос, няма място в отбора

Янакопулос: Който няма основна цел да играе за Панатинайкос, няма място в отбора

  • 19 юли 2026 | 17:02
  • 776
  • 0
Янакопулос: Който няма основна цел да играе за Панатинайкос, няма място в отбора

Собственикът на Панатинайкос, Димитрис Янакопулос, направи коментар в социалните мрежи относно раздялата с Чеди Осман и Василис Толиопулос, както и по темата за бюджета на клуба.

Конкретно, той отговори на коментари на свои последователи и изпрати ясно послание за Панатинайкос в новата ера.

Ето какво заяви ексцентричният президент на "детелините" в детайли:

„Защото не се получаваше да имаме бюджет от 63 милиона евро и решихме да направим икономии, за да го свалим на 60 и да не взимаме плеймейкър, а и за да има какво да коментираш и ти.“

„Не научи ли, че заради фалит си тръгна и Толиопулос? Е, за да приключи тази приказка – всеки, чиято основна цел не е да играе за днешния Панатинайкос, независимо от минутите и ролята, и който вярва, че няма да бъде достатъчно добре възнаграден спрямо биографията и приноса си, няма да има място в отбора. Не сте разбрали кой се завърна... Не сте разбрали какво означава Панатинайкос в пълна мобилизация.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Евролига

Партизан привлече център от Монако

Партизан привлече център от Монако

  • 19 юли 2026 | 16:00
  • 528
  • 0
Испанските медии "гръмнаха": В крайна сметка и Карлик Джоунс може да напусне Партизан

Испанските медии "гръмнаха": В крайна сметка и Карлик Джоунс може да напусне Партизан

  • 19 юли 2026 | 13:48
  • 910
  • 0
Още един български национал ще се подвизава в Евролигата

Още един български национал ще се подвизава в Евролигата

  • 16 юли 2026 | 17:59
  • 6893
  • 4
Олимпиакос близо до нов договор с Тайлър Дорси

Олимпиакос близо до нов договор с Тайлър Дорси

  • 16 юли 2026 | 14:19
  • 703
  • 0
Везенков и Олимпиакос се местят в залата на АЕК

Везенков и Олимпиакос се местят в залата на АЕК

  • 16 юли 2026 | 12:39
  • 2130
  • 0
Звездно име попадна в селекцията за новия сезон на Апоел

Звездно име попадна в селекцията за новия сезон на Апоел

  • 15 юли 2026 | 16:29
  • 1069
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

  • 19 юли 2026 | 12:16
  • 60030
  • 61
Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

  • 19 юли 2026 | 17:31
  • 10960
  • 3
Дългоочакваното зрелище е тук - сблъсък за историята между Испания и Аржентина

Дългоочакваното зрелище е тук - сблъсък за историята между Испания и Аржентина

  • 19 юли 2026 | 08:49
  • 9942
  • 90
Следете тук всичко интересно преди големия финал на Мондиал 2026, Роналдо, Лапорта и Неймар дадоха своите прогнози

Следете тук всичко интересно преди големия финал на Мондиал 2026, Роналдо, Лапорта и Неймар дадоха своите прогнози

  • 19 юли 2026 | 17:37
  • 6088
  • 12
Намекна ли Меси, че слага край на кариерата си в Аржентина след финала тази вечер

Намекна ли Меси, че слага край на кариерата си в Аржентина след финала тази вечер

  • 19 юли 2026 | 16:49
  • 3247
  • 5
Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ

Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ

  • 19 юли 2026 | 06:22
  • 74798
  • 122