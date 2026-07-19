Янакопулос: Който няма основна цел да играе за Панатинайкос, няма място в отбора

Собственикът на Панатинайкос, Димитрис Янакопулос, направи коментар в социалните мрежи относно раздялата с Чеди Осман и Василис Толиопулос, както и по темата за бюджета на клуба.

Конкретно, той отговори на коментари на свои последователи и изпрати ясно послание за Панатинайкос в новата ера.

Ето какво заяви ексцентричният президент на "детелините" в детайли:

„Защото не се получаваше да имаме бюджет от 63 милиона евро и решихме да направим икономии, за да го свалим на 60 и да не взимаме плеймейкър, а и за да има какво да коментираш и ти.“

„Не научи ли, че заради фалит си тръгна и Толиопулос? Е, за да приключи тази приказка – всеки, чиято основна цел не е да играе за днешния Панатинайкос, независимо от минутите и ролята, и който вярва, че няма да бъде достатъчно добре възнаграден спрямо биографията и приноса си, няма да има място в отбора. Не сте разбрали кой се завърна... Не сте разбрали какво означава Панатинайкос в пълна мобилизация.“

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